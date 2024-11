Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Wielu docenia nie tylko jego wygląd, ale także właściwości oczyszczające powietrze . Skrzydłokwiat charakteryzuje się zielonymi, lancetowatymi liśćmi i białymi kwiatami o delikatnym zapachu.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest trudna . Roślina przede wszystkim wymaga półcienistego stanowiska i pokojowej temperatury sięgającej maksymalnie 23 st. C. Skrzydłokwiat upodobał sobie podłoże o kwaśnym odczynie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i wilgotna.

Roślina potrzebuje regularnego dostępu do wody. Trzeba jednak uważać, by jej nie przelać. Latem zaleca się podlewać skrzydłokwiat nawet 3-4 razy w tygodniu, z kolei zimą wystarczy robić to 1-2 razy w tygodniu.