Wystarczy jedna cytryna dziennie. Zdziwisz się, jak wpływa na zdrowie

Cytryna to bogate źródło witaminy C, wzmacniającej odporność i łagodzącej przebieg infekcji. Miąższ owocu to kopalnia bioflawonoidów, które mają silne działanie antyoksydacyjne i likwidują wolne rodniki, odpowiedzialne za proces starzenia się organizmu.

Cytryna to również bogate źródło beta-karotenu, witamin z grupy B, witaminy E, potasu, magnezu i żelaza. Witamina C zawarta w tym owocu wspiera wchłanianie żelaza z pokarmów, co pozwala uzupełnić jego braki i walczyć z chronicznym zmęczeniem oraz spadkami energii. To jednak nie wszystko!