Gdzie najlepiej rośnie cebula? Stała bywalczyni ogródków warzywnych

Piastuje jedno z czołowych miejsc w przydomowym ogródku warzywnym, będąc jedną z tych roślin, którą działkowcy wręcz uwielbiają. Popularna cebula jest bowiem łatwa w uprawie, a własnoręcznie wyhodowana staje się kolejno podstawowym wyposażeniem domowej spiżarni.

Aromatyczne warzywo to podstawa wielu przygotowywanych w zaciszu domowej kuchni dań. By zachwycała smakiem, o istotnych zabiegach warto pomyśleć już w momencie sadzenia i wzrostu rośliny. Mimo iż cebula bywa przez działkowców nazywana jednym z najmniej wymagających warzyw, w istocie niejednokrotnie lubi płatać figle.

Jakie warunki lubi cebula? Oto jak uprawiać cebulę żeby była duża

Cebula, by zachwycała obfitością plonów, powinna piastować ulubione przez siebie miejsce - żyzne, próchnicze, niezaskorupiające się i niekwaśne gleby, których pH wynosi od 5,5 do 6,5. Co istotne, grządka, na której zostanie posadzona powinna znajdować się jak najdalej od cienia. Cebula jest bowiem rośliną ciepłolubną.

Gdzie najlepiej rośnie cebula? Zasadzona w tym miejscu obrodzi plonami 123RF/PICSEL

Co więcej, by cieszyć się w przyszłości całymi naręczami okazałych i zdrowych warzyw, cebuli nie powinno się uprawiać w miejscu, w którym wcześniej rosły inne warzywa czosnkowate - czosnek, por, szczypiorek czy siedmiolatka. Przerwa w sadzeniu cebuli na tej samej grządce powinna wynosić co najmniej 4 lata. Warzywo wyśmienicie poczuje się jednak w tej ziemi, w której wcześniej wzrastała marchew, buraki, groch, kapusta czy fasola.

Czym zasilać cebulę? Oto domowy, naturalny nawóz do cebuli

Kiedy warzywo na dobre zadomowi się w przydomowym ogródku warto stale monitorować jego wzrost. Jednym z kluczowych zabiegów przy okazji uprawy cebuli jest dostarczanie glebie, na której rośnie warzywo, właściwej ilości składników odżywczych - przede wszystkim azotu, potasu i fosforu. Jak to zrobić? Pomoże banalny w przygotowaniu naturalny nawóz.

Jedną z najlepszych odżywek dla cebuli będzie nawóz przygotowany na bazie skórek banana. Opcje są dwie. Bananową skórkę (dokładnie pozostałości po trzech owocach) wystarczy wysuszyć w piekarniku nagrzanym do 60 st. C, trzymając w środku przez około 2 do 3 godzin. Wysuszone skórki należy kolejno zmiażdżyć na proszek, rozsypując potem wokół roślin.

Ze skórek po bananie przygotować można także nawóz do podlewania. W tym celu potrzebować będziemy:

dwie skórki od bananów,

litr wody w temperaturze pokojowej.

Skórki od bananów pokrój, a kolejno zalej wodą. Mieszankę pozostaw w ciemnym miejscu na dwa dni. Po tym czasie jest gotowy do stosowania. Podlewaj roślinę raz na dwa tygodnie. A potem już tylko obserwuj, jak zdrowo wzrasta, a kolejno zachwyca obfitymi plonami i smakiem.

Cebula to jednak również jednym z tych warzyw, które posiada wyjątkowo słabo rozwinięty system korzeniowy. W okresie letnim, kiedy temperatury poszybują w górę, koniecznym będzie więc regularne podlewanie - tak, by utrzymać glebę lekko wilgotną.

