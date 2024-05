Maciejka osiąga wysokość do 40 cm. Ma niewielkie, czteropłatkowe kwiaty o liliowym lub różowym zabarwieniu. Są one zebrane w dość luźne kwiatostany. Otwierają się wieczorami i do rana wydzielają charakterystyczny zapach - o poranku kwiaty zamykają się.

Maciejkę należy siać w kwietniu lub maju, ale co gruntu można ją wysiewać nawet do połowy czerwca. Nasiona trzeba wysiewać bezpośrednio do ziemi lub pojemników, w których będzie rosła. Należy to robić w rzędach w ok. 30-centymetrowych odstępach. Aby przedłużyć jej kwitnienie, można siać nasiona co dwa tygodnie, aż do połowy czerwca.