Porady Twój pies tak daje ci znać, że umiera. Alarmujące zachowanie Psy za pomocą różnych zachowań, gestów i dźwięków potrafią komunikować się z innymi osobnikami tego samego gatunku. Na różne sposoby przekazują również komunikaty swojemu otoczeniu. Opiekunowie, poznając ich mowę ciała, mogą odczytywać, jaki jest ich nastrój i jak się czują w ich towarzystwie.

Przykładowo wiele informacji można wyczytać z pozycji psów podczas snu. To jak się układają, ma ogromne znaczenie i nigdy nie jest przypadkowe. Wszystko zależy od tego, czy potrzebują regeneracyjnej drzemki, czy też chwili na krótkie czuwanie. W ten sposób pokazują, czy warunki, w których się znajdują, są dla nich komfortowe, czy nie odczuwają bólu oraz, czy czują się bezpiecznie i ufają osobom z bliskiego otoczenia.

Zdjęcie Głębokie wzdychanie dość często towarzyszy czworonogom podczas odpoczynku / 123RF/PICSEL

Co oznacza wzdychanie psów?

Poza szczekaniem psy potrafią wydawać inne dźwięki i każdy z nich oznacza zupełnie co innego. Przekazują informacje również poprzez wzdychanie, ale w tym przypadku dokładne odczytanie ich jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Zdaniem ekspertów w ten sposób okazują swoje emocje, ale to czy są pozytywne bądź negatywne zależy, chociażby od tego, co akurat robią. Ich interpretacja jest więc uzależniona od danej sytuacji.

Wzdychanie może więc oznaczać zadowolenie np. ze wspólnej zabawy lub spaceru, ale zdarza się, że psy wzdychają, gdy odczuwają ból i dyskomfort. W takim przypadku oprócz tego może pojawić się charakterystyczny jęk.

Głębokie wzdychanie dość często towarzyszy czworonogom podczas odpoczynku i oznacza, że właśnie się relaksują. Poza tym w ten sposób mogą okazywać rozczarowanie, gdy nie dostały tego, czego oczekiwały lub nie osiągnęły zamierzonego celu.

