Spis treści: 01 Czy karp jest zdrowy? Oto dlaczego warto go spożywać

02 Wigilijny karp. Nie tylko białko, ale i zdrowe tłuszcze

03 Inne zalety karpia. Brak metali ciężkich

04 Jak przygotować karpia aby był smaczny, ale i zdrowy?

Czy karp jest zdrowy? Oto dlaczego warto go spożywać

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale spożywanie karpia, który jest rybą słodkowodną, może bardzo korzystnie wpłynąć na nasze stawy, skórę i włosy. To z uwagi na zawarty w nim kolagen.

Kolagen to kluczowe białko występujące m.in. w skórze, naczyniach krwionośnych, stawach i mięśniach. Jego rola w zdrowiu stawów jest nieoceniona. Z wiekiem następuje spadek syntezy kolagenu, co może prowadzić do dysfunkcji układu ruchu. Z tego powodu jeszcze przed 30. rokiem życia warto zadbać o przyjmowanie prawidłowej ilości kolagenu. Co istotne, kolagen wspomaga leczenie chorób zwyrodnieniowych stawów, redukując ich objawy.

Kolagen odpowiada również za elastyczność, napięcie i nawilżenie naszej skóry. Jego synteza maleje po 25. roku życia, co przyczynia się do powstawania zmarszczek i utraty jędrności skóry. Dostarczanie naszemu organizmowi prawidłowej ilości kolagenu przekłada się na poprawę stanu skóry oraz włosów.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych produktów zwierzęcych o dużej zawartości kolagenu, karp jest lekkostrawny.

Jak wyjaśniła technolog żywności dr hab. inż. Joanna Tkaczewska w rozmowie z PAP białko oraz tłuszcz, które są podstawowymi składnikami mięsa karpia, wykorzystywane są przez nasz organizm jako materiał budulcowy oraz źródło energii.

Zdjęcie Karp zawiera w sobie dużą ilość kolagenu oraz zdrowego tłuszczu / 123RF/PICSEL

Wigilijny karp. Nie tylko białko, ale i zdrowe tłuszcze

Karp dostarcza organizmowi człowieka nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które m.in.:

chronią serce,

regulują poziom cholesterolu,

działają przeciwnowotworowo,

łagodzą stany zapalne,

wpływają pozytywnie na pracę układu nerwowego.

Tkaczewska dodała, że spożywanie ryb, w tym karpia, co najmniej dwa razy w tygodniu, jest zgodne z zaleceniami dietetyków i przynosi szereg korzyści dla zdrowia.

Inne zalety karpia. Brak metali ciężkich

Zawartość zdrowych tłuszczy i białka to nie jedyny powód, dla którego spożywanie karpia jest zdrowe dla człowieka. Ryba ta w przeciwieństwie do wielu innych gatunków nie kumuluje metali ciężkich:

To ryba słodkowodna, producenci mają wpływ na to, czym jest żywiona. Środowiskowych zagrożeń nie ma, bo hodowle są pod kontrolą weterynarza powiedziała PAP Joanna Tkaczewska.

Pamiętajmy, że najwyższej jakości ryby zakupimy u zaufanych hodowców. Jeśli przed świętami nie kupujemy żywych ryb, ważne jest również to, aby zwrócić uwagę na ich świeżość.

Jak przygotować karpia aby był smaczny, ale i zdrowy?

Joanna Tkaczewska podkreśliła, że spożywanie karpia może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne, jeśli rybę upieczemy w piekarniku, zamiast smażyć ją w głębokim tłuszczu. Tak przygotowana ryba będzie stosunkowo niskokaloryczna, dlatego osoby próbujące zrzucić zbędne kilogramy nie muszą obawiać się jego spożywania. Wręcz przeciwnie - może ono wpływać pozytywnie na odchudzanie.

Pamiętajmy, że białko karpia może z powodzeniem zastąpić tradycyjne źródła białka, takie jak wołowina czy wieprzowina. Dzięki lekkostrawnym właściwościom karpia może być on spożywany nawet przez osoby z problemami układu pokarmowego.