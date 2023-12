Skąd wzięła się tradycja jedzenia karpia na wigilię?

Karp jedzony podczas wigilijnej wieczerzy w Polsce, to tradycja sięgająca kilkudziesięciu lat. Tuż po zakończeniu II wojny światowej karp na stałe wpisał się do wigilijnego menu, a to z uwagi na fakt, że ryba ta była łatwo dostępna u hodowców. Co ciekawe - w 1947 r. w całym kraju bardzo popularne stało się hasło "Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce" i niemała w tym zasługa Hilarego Minca, który po wojnie pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu.

Zdecydowana większość popularnych marketów wprowadziła już karpie do swojej oferty sprzedażowej. Sprawdziliśmy, na jaki wydatek należy się przygotować, jeśli chcemy zajadać się wspomnianą rybą.

Ile kosztuje karp w popularnych marketach?

Sieć sklepów Biedronka przygotowała dla swoich klientów promocję dotyczącą karpia, która potrwa od 11 do 13 grudnia. W tym czasie płat ze skórą z karpia świeżego w opakowaniu kosztować będzie 3,49 zł za 100 g. Gdy promocja się skończy - za karpia zapłacimy 4,49 zł za 100 g.

Natomiast w Lidlu płat ze skórą świeżego, polskiego karpia w opakowaniu kosztuje 4,49 zł za 100 g. Należy podkreślić, że jest to cena promocyjna i obowiązuje ona do 13 grudnia. Po zakończeniu promocji za 100 g karpia w Lidlu zapłacimy 6,99 zł.

W sklepach Kaufland 100 g tuszy świeżego karpia wyceniono 3,99 zł, z kolei jeśli chcemy kupić całego, świeżego, patroszonego karpia, to za 100 g ryby zapłacimy 2,99 zł.

Jeśli zdecydujemy się na zakupy w sklepie Aldi, to za płat karpia ze skórą zapłacimy 4,49 zł za 100 g.

W sklepach sieci Carrefour również możemy skorzystać z promocji na karpia, która potrwa do 15 grudnia. Karp cały kosztuje 2,19zł za 100 g, ale jeśli skorzystamy z aplikacji mobilnej "Mój Carrefour" to cena będzie niższa, bo 1,99 zł za 100 g. Natomiast za 100 g karpia patroszonego trzeba zapłacić 2,69 zł - cena uwzględnia użycie aplikacji i 2,79 zł za 100 g ryby bez użycia aplikacji.

