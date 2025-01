Zabieg wykonaj w lutym. Latem pokryją się bujnymi kwiatami i dorodnymi owocami

Choć luty to wciąż zimowy miesiąc, to dla ogrodników i sadowników rozpoczynają się już pierwsza prace. W tym czasie warto przyciąć niektóre krzewy i drzewa, aby wiosną i latem cieszyć się pięknymi kwitami i owocami. Co przycinać w lutym?