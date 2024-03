Chcesz schudnąć? Musisz się nawadniać!

Pierwszy krok w trakcie odchudzania? Odpowiednia dawka płynów, ponieważ odwodnienie nie jest sprzymierzeńcem utraty zbędnych kilogramów. Jeśli nie pijemy wody, to wtedy organizm zatrzymuje je w tkankach, a to prowadzi do powstania opuchlizny i obrzęków. Dlatego niezbędne jest picie minimum dwóch litrów zwykłej wody albo z dodatkami: np. sokiem z cytryny lub niewielką ilością miodu.

Oczywiście, to niejedyny napój, który powinien zagościć u osób chcących schudnąć. Spalaczem tłuszczu są dwa najbardziej znane napary na świecie, czyli kawa i herbata. Pierwszy z nich pobudza jelita do sprawniejszej pracy i poprawia przemianę materii. Jest tylko jeden warunek: trzeba pić kawę bez dodatków: cukru czy śmietanki. A co z herbatą? Czarna niesłodzona herbata również jest dobrym pomysłem, kiedy chcemy schudnąć, ale jeśli nie mieliśmy do tej pory okazji, to lepiej skosztować herbaty zielonej. Ona doskonale nawadnia, orzeźwia i pomaga pozbyć się tłuszczu z brzucha.

Wiele osób poleca również picie na czczo octu jabłkowego. Ten naturalny produkt z kolei może normować poziom glukozy w organizmie, co zapobiega podjadaniu między posiłkami, a także może blokować wchłanianie tłuszczu przez komórki organizmu. Nie poleca się jednak picia octu jabłkowego w przypadku problemów żołądkowych i zawsze warto wymieszać go pół na pół z ciepłą wodą. Taki koktajl pity po przebudzeniu idealnie nadaje się na rozpoczęcie dnia.

Przyprawy? Komponuj mądrze!

Wiadomo, że wtedy, gdy chcemy schudnąć, to trzeba zmodyfikować naszą dietę i włączyć do niej produkty niskokaloryczne. Na szczęście, nie muszą być one nudne i nijakie, bo używanie szerokiej gamy przypraw jest jak najbardziej dozwolone. Warto sięgnąć np. papryczkę chilli. Ona zawiera kapsaicynę, która jest zaliczana do termogeników, czyli substancji pomagających organizmowi polepszyć przemianę materii. Na uwadze trzeba mieć także cynamon, kurkumę oraz czosnek. Wszystkie wymienione nie tylko pomogą w walce o zdrowszą i szczuplejszą sylwetkę, ale także mają działanie przeciwzapalne oraz przeciwgrzybicze, co zmniejsza ryzyko powstawania infekcji.

Warzywa i owoce? To konieczność

Papryka czerwona to źródło flawonoidów oraz witamin A, C i E 123RF/PICSEL

Warzywa i owoce powinny królować w codziennej diecie i w czasie odchudzania nie ma odstępstwa od tej reguły. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to bogate źródło błonnika, a jak wiadomo, to właśnie on sprawia, że jelita działają sprawniej. Co więcej, błonnik pomaga również uporać się z wysokim poziomem cholesterolu, który w perspektywie może sprzyjać chorobom serca.

Ale nie tylko błonnik może pomóc spalić nadmiarowy tłuszcz: wystarczy sięgnąć po witaminę C. Wiadomo, że ona jest nieoceniana w trakcie sezonu infekcyjnego, ale także pomaga wzmacniać naczynia krwionośne i syntetyzować kolagen, co wpływa na nasz korzystniejszy wygląd. Witamina C pomaga również trawić i rozpuszczać tłuszcze w organizmie oraz przybliżyć nasze marzenie o szczuplejszej sylwetce. Zamiast zażywać suplementy diety, warto włączyć owoce i warzywa bogate w witaminę C. Do nich zaliczają się - rzecz jasna - cytrusy, ale także kiwi, papryka czerwona i natka pietruszki.

Jeszcze jeden owoc jest cenny w czasie odchudzania. Mowa o ananasie, który łatwo dostępny i smaczny. Prócz oczywistych walorów konsumpcyjnych ma on jeszcze jeden - to cenne źródło bromeliny, czyli substancji, która pomaga pozbyć się nadprogramowych kilogramów. To właśnie ona pomaga, podobnie jak witamina C, trawić i rozpuszczać tłuszcze, co tylko pomaga schudnąć. Oprócz tego, bromelina ułatwia gojenie się ran, wspomaga regenerację cery, a także wspiera kondycję skóry.