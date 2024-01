Zajadaj zawsze o poranku. Raz na zawsze pożegnasz wilcze napady głodu

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Co jeść na śniadanie, żeby dobrze zacząć dzień i dostarczyć organizmowi pożywne paliwo? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, popadając w żywieniową rutynę. Tymczasem pierwszy posiłek dnia można w łatwy sposób urozmaicić, nie poświęcając wiele czasu na jego przygotowanie. W końcu o poranku każda minuta jest ważna. Włącz do diety jogurt grecki, który wzbogaci śniadanie cennymi składnikami.

Zdjęcie Poznaj zalety jedzenia jogurtu greckiego / 123RF/PICSEL