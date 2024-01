Życie i styl „Bon od ZUS” trafi do tysięcy emerytów. W środku ważna wiadomość Według najnowszych informacji podanych przez Unię Europejską, już w przyszłym roku kraje członkowskie będą zmuszone odejść od wszelkich form zachęty do instalowania kotłów gazowych. Od 2028 roku roku wszystkie nowe budynki instytucji publicznych będą musiały być zeroemisyjne, a od 2030 roku będzie to dotyczyć wszystkich nowych budynków. Do 2050 roku zerową emisyjność dwutlenku węgla będą musiały osiągnąć pozostałe budynki, także jednorodzinne.

Te ustalenia nie powinny dziwić, bo już od kilku lat głośno mówi się o odejściu Unii Europejskiej od węgla i gazu, jednak w ostatnich latach prace to mocno przyspieszyły. Co warto wiedzieć przed budową nowego domu?

Unia Europejska odchodzi od węgla i gazu. Rozwiązaniem pompy ciepła

Najnowsze unijne przepisy zakładają, że już za dwa lata właściciele nowych domów nie będą mogli instalować kotłów gazowych innych niż np. biogaz. Najpóźniej w 2040 roku zakazane zostanie użycie pieców gazowych już zainstalowanych w domach. Co zamiast tego?

Rozwiązaniem są pompy ciepła - według najnowszych szacunków tylko w 2022 roku sprzedano i zamontowano ich w Polsce ponad 200 tysięcy! Niestety, i one mają swoje wady, a tą największą są "rachunki grozy" którymi kończy się ich użytkowanie. Według ekspertów, głównym problemem jest fakt, że montażem pomp trudni się wiele firm, które nie mają żadnego doświadczenia i popełniają istotne błędy w trakcie montażu. Wpływ na wyższe rachunki mają także zmiany sposobu rozliczania nadprodukcji prądu z fotowoltaiki i brak taryf dedykowanych użytkownikom pomp ciepła.

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad "planem na rzecz powszechnego zastosowania pomp ciepła". Zakłada on obniżenie stawki VAT na prąd do pomp ciepła oraz kompleksową pomoc przy ich użytkowaniu. W Polsce pojawiły się natomiast nieoficjalne informacje o obniżonych taryfach dla użytkowników pomp ciepła, które miałyby obowiązywać przez siedem lat - to czas, który ma pozwolić na zwrot inwestycji w pompy. Obecnie średnia cena kupna i montażu pompy ciepła w Polsce to 40 tys. zł.

