Polskie święconki znane były zawsze z wyjątkowej obfitości. Nie mogło w nich zabraknąć wielkanocnego baranka i symbolicznych potraw, które umieszczane były w koszykach, wykonanych z wikliny, słomy lub sosnowych łubów. W środku dekorowane były serwetami, bukszpanem lub gałązkami borówek, które oznaczały czas wielkiej radości. Co dziś wkładamy do wielkanocnego koszyczka?

Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?

Choć coraz większa rzesza Polaków zaczyna traktować święta wielkanocne luźniej niż przed wiekami i wkłada do koszyka takie potrawy, na jakie ma ochotę, to wciąż podstawą święconki są, a przynajmniej powinny być następujące produkty:

Choć coraz częściej w koszyczkach wielkanocnych pojawiają się pokarmy i produkty spoza listy, to istnieją takie, których kategorycznie nie wolno do nich wkładać! Na szczycie tej listy znajduje się oczywiście alkohol oraz inne używki. Do koszyczka nie wkładamy także rzeczy użytkowych, zabawek i innych ważnych dla nas przedmiotów, które może chcielibyśmy poświęcić, ale pamiętajmy, że święconka składa się tylko z pokarmów i drobnych dekoracji. Część księży przekonuje jednak, że jeśli w koszyku znajdą się wszystkie symboliczne, ważne dla katolika pokarmy, to może on włożyć do niego także coś spoza listy.