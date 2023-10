Spis treści: 01 Co w majeranku piszczy?

02 Na co pomaga napar z majeranku? Na kaszel i przeziębienie będzie jak znalazł

03 Jak przygotować napar z majeranku?

Co w majeranku piszczy?

Przyprawa świetnie pasuje do mięs i roślin strączkowych. Dodawana jest do nich nie tylko ze względu na smak, ale też korzystny wpływ majeranku na trawienie. Nie powinno go brakować w ciężkostrawnych potrawach. Będzie naszym sprzymierzeńcem podczas świąt i przyjęć, podczas których stoły uginają się pod ciężarem apetycznych frykasów, więc trudno odmówić sobie degustacji i licznych dokładek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majeranek - warto mieć go w kuchni i domowej apteczce Interia.tv

Jakie właściwości ma majeranek? Co sprawia, że kojarzony jest jako zioło lecznicze? Stanowi skarbnicę olejków eterycznych, bogatych w składniki aktywne. Niepozorna roślina to również źródło cennych dla zdrowia antyoksydantów, witamin i soli mineralnych. Taki zestaw okaże się dużym wsparciem podczas sezonowych infekcji. Majeranek wykazuje działanie:

przeciwzapalne,

antybakteryjne i przeciwwirusowe,

rozgrzewające,

rozkurczowe,

wykrztuśne,

przeciwbólowe,

uspokajające.

Zdjęcie Picie naparu i inhalacje z majeranku polecane są przy dolegliwościach związanych z katarem i kaszlem / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Trzymasz go na parapecie. Zalej kilka gałązek wrzątkiem i pozbądź się infekcji

Na co pomaga napar z majeranku? Na kaszel i przeziębienie będzie jak znalazł

Kiepsko znosisz niskie temperatury? Weź pod uwagę, że napar z majeranku działa rozgrzewająco. Znany jest również jako napój relaksujący, więc ukoi nerwy po męczącym i stresującym dniu.

Przede wszystkim jednak zaleca się napar z majeranku na kaszel i inne objawy przeziębienia. Pomoże rozrzedzić wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych, zadziała wykrztuśnie i ukoi podczas zapalenia krtani. Co ważne, będzie także wsparciem dla pozbycia się kataru i udrożnienia zatok.

Jak przygotować napar z majeranku?

Nie potrzebujesz w tym przypadku szczegółowego przepisu. Stosować możesz zarówno majeranek świeży, jak i suszony. Nie da się ukryć, że w drugiej formie jest dużo łatwiej dostępny. Dwie łyżeczki suszonego majeranku zalej wrzątkiem i zaparzaj przez 15 minut. Oto cała filozofia. Pij dwie lub trzy szklanki dziennie, gdy męczą cię nieprzyjemne objawy.

Warto pamiętać: Napar majerankowy możesz pić również po to, by pozbyć się objawów przejedzenia. Wykorzystasz go nie tylko do picia, ale też inhalacji. Już kilka minut wystarczy, by poczuć ulgę, gdy boli głowa, a nos i zatoki wydają się być kompletnie zatkane.

