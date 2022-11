Domowy sposób na lśniące i czyste naczynia

Zmywarka zdaje się być dziś nieodzownym elementem wyposażenia kuchni. Jest ogromną pomocą w codziennych obowiązkach, pomagając zaoszczędzić sporo czasu. Zdarza się jednak, że niekiedy po skończonym cyklu zmywania na talerzach lub szklankach dostrzegamy nieestetyczny osad. Aby temu zapobiec wystarczy sięgnąć po jeden produkt, który zazwyczaj ląduje w koszu.

Mowa o skórkach po cytrusach - pomarańczach, mandarynkach lub cytrynach. Jak się okazuje, mają one właściwości antybakteryjne, dzięki czemu doskonale sprawdzają się podczas mycia naczyń w zmywarce. Będą one świetną alternatywą dla drogich detergentów, stając się jednocześnie sposobem na oszczędność oraz ekologicznym rozwiązaniem, dzięki któremu skutecznie zadbamy o czysty dom.

Co można zrobić ze skórką pomarańczy? Niezawodna przy porządkach!

Cytrusy kuszą orzeźwiającym smakiem i dużą porcją zdrowia. Jesienią i zimą sięgamy po nie zdecydowanie częściej, dbając w ten sposób o swoją odporność. Pamiętajmy jednak, żeby nie wyrzucać ich skórek do kosza.

Wrzućmy je lepiej do pojemnika na sztućce, który znajduje się w zmywarce. Wtedy wystarczy już tylko uruchomić urządzenie i cieszyć się nieskazitelnie czystymi i błyszczącymi naczyniami. Co więcej, zapach dodatkowo odświeży wnętrze zmywarki.

Domowy środek do czyszczenia. Do octu dodaj skórkę z pomarańczy

Skórka z pomarańczy sprawdzi się nie tylko podczas mycia naczyń w zmywarce. Pomoże nam również w domowych porządkach. W połączeniu z octem spirytusowym będzie świetnym domowym środkiem do czyszczenia. Jak go przygotować?

Zdjęcie Domowy środek do czyszczenia sprawdzi się przede wszystkim w codziennych porządkach w kuchni / Picsel / 123RF/PICSEL

Potrzebować będziemy skórek z ok. 4-5 pomarańczy. Wkładamy je do słoika, zalewając kolejno octem. Następnie dokładnie zakręcamy i odkładamy w ciemne miejsce na dwa tygodnie. Po upływie tego czasu przygotowujemy butelkę ze spryskiwaczem, do której wlewamy uprzednio rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 roztwór. Teraz bez przeszkód możemy z niego korzystać.

W czym nam pomoże? Sprawdzi się przede wszystkim w codziennych porządkach w kuchni - myciu blatu lub przecieraniu kuchenki indukcyjnej. Bez przeszkód możemy również wyczyścić nim szafki kuchenne lub ich uchwyty. Może posłużyć także jako środek myjący do toalety lub umywalki oraz do mycia prysznica, baterii łazienkowych i luster.

