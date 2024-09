Zamiast dodawać je do zupy, przygotuj z nich napar. Pomogą w problemach z trawieniem

Oprac.: Anna Czowalla

Suszone liście laurowe najczęściej dodajemy do zup i sosów. Jednak ich zastosowanie wykracza daleko poza kuchnię. Napar z liści laurowych to naturalny sposób na wsparcie organizmu, którego korzyści mogą zaskoczyć nawet największych miłośników medycyny naturalnej. Od regulacji poziomu cukru we krwi, przez wspomaganie pracy wątroby, po łagodzenie stresu – filiżanka tego naparu to prawdziwy skarb natury. Sprawdź, jak przygotować napar z liści laurowych, jakie daje efekty na problemy żołądkowe i ile razy dziennie można go pić.