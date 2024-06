Wiemy już, skąd pochodzi czarna herbata, a także gdzie jest produkowana, ale "kraj środka" to niejedyne miejsce, gdzie zbierane są liście służące do przygotowania naparu. W zasadzie herbaciane krzewy rosną w dwóch odmianach: chińskiej uprawianej w Chinach, Japonii i Tybecie oraz assamskiej pochodzącej z Indii i Birmy. Oczywiście, oba gatunki mają nieco inne walory smakowe, chociaż to, co można znaleźć w przygotowywanym naparze niewiele się od siebie różni. Co więcej, wszystkie herbaty: zielona, biała, czerwona i czarna pochodzą z jednego krzewu, ale finalny efekt kolorystyczny i smakowy jest wynikiem procesów, jakim poddaje się nie tylko liście, lecz także ważny jest termin i sposób zbioru. Jak powstaje zatem czarna herbata? Po zbiorze liści są one poddawane naturalnemu więdnięciu, później są one skręcane, fermentowane, suszone i na koniec sortowane. Finalnie czarna herbata jest pakowana i wysyłana na cały świat, aby każdy mógł przygotować swój ulubiony napój.