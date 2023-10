Trzeba mieć w domu zamiokulkasa

Zamiokulkasy od kilkunastu lat szturmem podbiły serca miłośników roślin. Gdybyśmy chcieli mieć je w domu, to trzeba jednak je zakupić. Ponadto nie wszystkie sklepy oferują je w swoim asortymencie, albo ich stan pozostawia wiele do życzenia. Jeśli mamy już w domu jeden egzemplarz to można z łatwością go rozmnożyć i po pewnym czasie znacząco wzbogacić naszą kolekcję. Zanim jednak przedstawimy, jak to zrobić, trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, egzemplarz przeznaczony do rozmnażania musi być zdrowy. Po drugie, trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces może trwać nawet kilka miesięcy. Jak rozmnożyć zamiokulkasa? Są na to co najmniej trzy sposoby.

Sposób pierwszy: sięgnij po liście zamiokulkasa

Pierwsza metoda rozmnażania zamiokulkasa polega na pobraniu samych liści. Wystarczy je delikatnie oderwać lub odciąć, a następnie umieścić w doniczce wypełnionej wilgotną ziemią. Taką doniczkę z przyszłymi sadzonkami trzeba umieścić w miejscu jasnym, ale nie silnie nasłonecznionym. Można wspomóc się ukorzeniaczem i posmarować nim miejsca cięcia. Warto wiedzieć, że gleba, w której rosną sadzonki, musi mieć odpowiednią wilgotność. Teraz należy uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż wytworzą korzenie.

Sposób drugi: utnij łodygę

Jeśli nasz zamiokulkas ma dużo łodyg, można jedną poświęcić i ją odciąć. Warto wybrać taką, która jest młoda i ma kilka ładnych i zdrowych liści. Ucięliśmy łodygę? Czas wstawić ją do naczynia wypełnionego wodą. Tak jak w przypadku poprzedniej metody, taki zamiokulkas musi być w miejscu jasnym, ale nie narażonym na działanie silnego słońca. Trzeba pilnować jednego: woda, w której ukorzeniany jest zamiokulkas musi być zmieniana codziennie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia bakterii, które mogą zniszczyć sadzonkę.

Sposób trzeci: wyłącznie podczas przesadzania

Zdjęcie Uprawa zamiokulkasa nie należy do skomplikowanych i można go łatwo rozmnożyć / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas urósł tak, że nie mieści się w doniczce? Czas go przesadzić do większej doniczki. Jeśli zaś chcemy go nieco odmłodzić, warto podzielić jego korzenie i równocześnie zrobić co najmniej dwie sadzonki. Udało nam się podzielić zamiokulkasa? Czas wsadzić go do nowego pojemnika i świeżej, przepuszczalnej ziemi. Gotowe!

