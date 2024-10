Po upalnym lecie często już od pierwszych dni jesieni musimy zmagać się z pogorszeniem pogody oraz niskimi temperaturami. Takie warunki sprawiają, że nagrzane mieszkania wychładzają się w tempie ekspresowym. Z taką sytuacją trzeba poradzić sobie do końcówki września, kiedy oficjalnie rozpoczyna się sezon grzewczy . To właśnie wtedy z zamontowanych kaloryferów zacznie rozchodzić się przyjemne ciepło. Zdarza się jednak, że urządzenie nie emitują odpowiedniej dawki przyjemnego powietrza, grzeją słabo lub w ogóle. Przyczyną takiego stanu rzeczy najczęściej jest zapowietrzenie.

Sprawy zapowietrzonych grzejników w domu zdecydowanie nie należy bagatelizować. Fachowcy podkreślają, że będzie to miało wpływ na obniżoną wydajność pracy urządzeń. Powietrze uwięzione w środku z czasem przyczyni się także do stopniowego powstawania uszkodzeń. Dlaczego tak się dzieje? Ma to związek z obecnością tlenu, który bardzo szybko reaguje z żelazem, budulcem kaloryferów. Od tego kontaktu już prosta droga do korozji oraz wysokich i często bolesnych kosztów naprawy.

Pominięcie odpowietrzenia kaloryferów wpłynie także na obniżenie komfortu przebywania w mieszkaniu. Skutki takiego zachowania odczujemy wyjątkowo boleśnie zimą, ale już jesienią mogą dać się we znaki. Zimne powietrze zawsze znajdzie sposób, by dostać się do pomieszczeń. Wystarczą niewielkie dziury, otwory, a nawet zwykłe otworzenie drzwi czy okien. Uwięzione w urządzeniu cząsteczki powietrza sprawią, że kaloryfer nagrzeje się jedynie od środka, ale nie odda nagromadzonego ciepła na zewnątrz. Co za tym idzie, rachunki zaczną wzrastać, a my nadal będziemy marznąć.