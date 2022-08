Spis treści: 01 Sztuczka ze szklanką - tak roztopisz masło

Pasuje idealnie do robienia ciast i kremów, a posmarowane nim chrupiące świeże pieczywo od razu nabiera innego smaku. Masło to niezbędny produkt w każdym domu, który powinien być przechowywany w niskiej temperaturze. Zdarza się, że zapominamy go wyjąć z lodówki odpowiednio wcześniej gdy chcemy wykorzystać przy robieniu ciasta czy zjeść posmarowane nim pieczywo.

Sztuczka ze szklanką - tak roztopisz masło

Istnieje sztuczka, która sprawi, że masło w kilka minut stanie się miękkie. Wystarczy wykorzystać... szklankę. Tak krok po kroku roztopisz twarde masło.

Podgrzej wodę, aby była gorąca. Nalej wodę do szklanki. Twarde masło połóż na talerzu - najlepiej pionowo. Następnie wylej wodę ze szklanki, np. do naczynia, bo możesz ją jeszcze później wykorzystać. Tak rozgrzaną od wody szklanką przykryj masło. Uważaj, by do środka nie dostało się zimne powietrze. Poczekaj przez ok. 5 minut. Po tym czasie podnieś szklankę. Sprawdź, czy masło stało się odpowiednio miękkie. Jeśli nadal jest zbyt twarde, powtarzaj czynność do skutku.

Zapominasz wyjąć masło z lodówki? Dzięki temu będzie miękkie w mig

Trik ze szklanką to nie jedyny sposób na to, by masło stało się miękkie. Potrzebną ilość masła możemy zetrzeć na tarce o grubych oczkach lub spłaszczyć za pomocą wałka do ciasta - najlepiej na papierze do pieczenia.

Masło możemy również pokroić na mniejsze kawałki, dzięki czemu szybciej stanie się miękkie. W przypadku dużej ilości masła potrzebnego np. do przygotowania ciasta, świetnie sprawdzi się mikser. Najpierw podziel kostkę masła na drobniejsze kawałki, a następnie rozetrzyj za pomocą miksera.

