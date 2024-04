Z daleka może wyglądać dość niepozornie - ot, roślina z drobnymi kwiatami. Pozory mylą, bo żywokost lekarski (Symphutym officinale L.) to tak naprawdę remedium na wiele dolegliwości. W tradycji ludowej znany jest jako kosztywał - to roślina wieloletnia z rodziny szorstkolistnych. Występuje na terenie niemalże całej Europy i Azji. W Polsce występuje głównie nad brzegami rzek czy jezior, mokrych łąkach czy w rejonach podgórskich.

Roślina ma wysokość do 1 m i ma liczne odgałęzienia. Liście żywokostu są długie, szorstkie i mają ostre zakończenia. Kwiaty mają fioletowy lub biały odcień. Lecznicza część żywokostu to gruby i rozgałęziony korzeń. Na zewnątrz ma niemal czarny kolor, a w środku jest żółty lub biały.

Chociaż przez jakiś czas żywokost lekarski znajdował się na liście nieco zapomnianych roślin leczniczych, teraz powoli wraca do łask. Co ciekawe, jego właściwości pro-zdrowotne były znane już w czasach starożytnych - był wówczas stosowany przy oparzeniach, złamaniach czy odmrożeniach.

Ta cała "orkiestra składników" sprawia, że żywokost działa również regenerująco na błony śluzowe żołądka i jelit. Jak już wspomnieliśmy, działają one również kojąco na stany zapalne i choroby zwyrodnieniowe stawów. Tutaj można wykorzystać nalewkę z żywokostu. Świetnie wspomaga leczenie w przypadku tego typu chorób. Regularne jej stosowanie może przynieść prawdziwą ulgę - wystarczy, że będziemy ją wcierać w staw i sąsiadujące z nim mięśnie i kości. Podobnie działają liście z żywokostu - na bolący staw przykłada się wówczas papkę z nich przygotowaną. Przyniesie szybką ulgę w przypadku przeciążenia czy nawet zwichnięcia stawu. Gdy borykamy się z chorobami reumatycznymi, bólami kości czy dną moczanową, do kąpieli warto dodawać liście rośliny.

Świeży korzeń żywokostu wyszoruj pod wodą, osusz i włóż do słoja. Zalej go spirytusem - na ok. 100 gramów korzeniach przypada 500 mililitrów spirytusu. Wymieszaj całość, zakręć słój i odstaw w ciepłe i nasłonecznione miejsce. Mikstura powinna w nim być przez 14-20 dni. Co 3 dni możesz potrząsnąć słojem, aby wymieszać składniki. Po wspomnianym czasie należy przecedzić nalewkę i przelać do butelki z ciemnego szkła. Nalewkę z żywokostu należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Tak przygotowany preparat należy wcierać w chore lub bolące miejsce.