Buk pospolity (Fagus sylvatica) to roślina liściasta, która świetnie sprawdza się jako żywopłot dzięki swojej gęstej strukturze i zdolności do utrzymywania suchych liści na gałęziach przez całą zimę. Tworzy on naturalny, szczelny mur, który nie tylko osłania ogród, ale również chroni przed wiatrem i hałasem.