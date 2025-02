Grab to drzewo o umiarkowanym tempie wzrostu. Roczny przyrost wynosi średnio od 30 do 50 cm, choć w sprzyjających warunkach może dochodzić do 60 cm. Oznacza to, że pełnowymiarowy, gęsty żywopłot można uzyskać w ciągu 5-8 lat, w zależności od intensywności pielęgnacji i warunków uprawy.