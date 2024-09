Syngonium , znana również jako zroślicha, to roślina pochodząca z Ameryki Południowej. To właśnie tam można spotkać ją w wilgotnych lasach tropikalnych i często osiąga imponujące rozmiary. W swoich rodzimych warunkach zwisa z bardzo wysokich drzew i jej łodygi często osiągają 20 m długośc i. Mimo swojego pochodzenia, syngonium bije rekordy popularności w domach: zazwyczaj polecana jest osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uprawą albo nie zawsze udaje się im utrzymywanie okazałych gatunków w domach. Zroślicha , ze względu na swój urok często zyskuje uznanie także wśród doświadczonych osób, ponieważ jej właściwości pozwalają na stworzenie fantazyjnych kompozycji roślinnych. Syngonium można ciekawie poprowadzić, ponieważ postawiona w doniczce pnie się po solidnych podporach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiesić ją wyżej i miała zwisające, dekoracyjne łodygi.

Nie musimy obawiać się syngonium w naszym domu . Choć w Ameryce Południowej osiąga imponujące rozmiary, to w domowych warunkach jest znacznie skromniejsza, ponieważ jej łodygi liczą sobie maksymalnie 1,5 metra długości . Wiadomo już, że syngonium nie sprawia większych problemów w uprawie, ale to niejedyny powód, aby zawitała w naszych czterech ścianach. Wszystko przez fakt, że ma bardzo dekoracyjne liście . Mogą przybierać wyłącznie soczystą zieleń, ale często pojawiają się na nich przebarwienia, a żyłki mogą mieć żywe i intensywne kolory. Co ciekawe kształt liści zmienia się wraz ze wzrostem rośliny , dlatego nie powinien dziwić fakt, że starsze części mogą mieć inną formę, od tych młodszych.

Co robić, aby syngonium rosło bez problemu w naszym domu? Przede wszystkim musimy znaleźć jej odpowiednie miejsce, bo ono jest kluczowe. Stanowisko musi być jasne, ale nie można dopuścić, aby zroślicha była wystawiona na pełne słońce, ponieważ to sprawi, że liście zostaną poparzone. Z drugiej strony cień spowoduje, że ewentualne przebarwienia nie będą się tworzyły, a także roślina będzie narażona an działanie grzybów i pleśni. Co więcej, zroślicha wymaga jeszcze tylko jednego: aby miała luźną i przepuszczalną ziemię w doniczce, a pojemnik na dnie miał otwory oraz warstwę drenażową, np. z keramzytu, co zapobiegnie przelewaniu i gniciu syngonium.