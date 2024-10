Dotrzymanie obu terminów jest niezwykle ważne, gdyż pozwala cieszyć się wypielęgnowanymi roślinami przez kolejne sezony. Pamiętajmy, by podczas odżywiania rododendronów jesienią zaopatrzyć się w specjalne nawozy. Jakich produktów szukać? Wizyta w sklepie ogrodniczym powinna zakończyć się zakupem preparatu o niewielkiej ilości azotu. Tradycyjne nawozy, które zawierają sporo składnika, mogłyby pobudzić roślinę do wzrostu, co jest czynnością niepożądaną w obliczu nadchodzącej zimy.