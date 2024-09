Higiena zębów to podstawa

Brytyjska klinika Chelsea Dental Clinic aktywnie udziela się na TikToku, udostępniając bezpłatne i użyteczne wskazówki dotyczące zdrowia zębów. W jednym z opublikowanych filmów higienistka stomatologiczna opisuje powszechny błąd, który często popełniają pacjenci podczas mycia zębów. Ta drobna pomyłka może sprawić, że olśniewająco biały uśmiech stanie się żółty.

Szczotkowanie zębów to jedna z najważniejszych czynności w codziennej higienie jamy ustnej. Odpowiednia technika pozwala zapobiegać gromadzeniu się bakterii, które mogą prowadzić do poważniejszych problemów, takich jak paradontoza czy utrata zębów. Ponadto regularne szczotkowanie zębów pomaga zachować świeży oddech i estetyczny wygląd uśmiechu, co wpływa na ogólne samopoczucie i pewność siebie. Bez odpowiedniej higieny jamy ustnej, nawet drobne zaniedbania mogą prowadzić do długotrwałych i kosztownych problemów zdrowotnych.

To jak myjesz zęby ma ogromne znaczenie 123RF/PICSEL

Jak często należy wymieniać szczoteczkę? Ekspertka nie ma wątpliwości

Higienistka podkreśla, że regularna wymiana szczoteczki do zębów, bez względu na to, czy jest to model elektryczny, czy tradycyjny, ma kluczowe znaczenie. Zaleca, aby zmieniać ją co najmniej co trzy miesiące, ponieważ w przeciwnym razie możemy narażać się na brzydki uśmiech. Aby stwierdzić, czy szczoteczka do zębów wymaga wymiany, wystarczy przyjrzeć się jej włosiu. Jeśli po ustawieniu szczoteczki pionowo, włosie zaczyna odstawać na boki, oznacza to, że pora ją zmienić. Rozchodzące się włosie jest wyraźnym sygnałem zużycia. W takiej sytuacji najlepiej zainwestować w nową szczoteczkę.

Sprawdź, jak wygląda twoja szczoteczka 123RF/PICSEL

Dlaczego zęby żółkną? Ten powód może być kluczowy

Higienistka ostrzega w nagraniu, że zbyt intensywne szorowanie szczoteczką może powodować uszkodzenie szkliwa, co sprawia, że zęby mogą wydawać się bardziej żółte. Może to również prowadzić do recesji dziąseł, czyli ich cofania się. Oba te problemy nie tylko nie prezentują się dobrze, ale mogą też prowadzić do poważniejszych komplikacji. Cały filmik obejrzysz poniżej.



