Masło orzechowe ma nieocenione korzyści dla zdrowia . Doskonale wiedzą o tym lekarze, którzy jeszcze kilka lat temu w dietę pacjentów szpitalnych dodali orzeszki ziemne i masło orzechowe. Takie rozwiązanie w 2020 roku wprowadzono m.in. na oddziale diabetologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, po tym, jak badania udowodniły, że masło z orzechów ziemnych, nerkowca czy migdałów przyczynia się do zmniejszenia poziomu glukozy we krwi po posiłku. Zobacz również: T e "fit" produkty wcale nie są tak zdrowe, jak mogłoby się wydawać

Mimo wysokiej zawartości tłuszczu masło orzechowe spożywane w niewielkich ilościach może być wartościowym składnikiem diety odchudzającej. Ponad połowa tłuszczów w tym produkcie to kwas oleinowy, czyli jednonienasycony kwas tłuszczowy. Wspiera on funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, pomaga w regulacji poziomu cholesterolu we krwi, a także powoduje zmniejszenie wydzielania kwasów żółciowych.



Pamiętajmy też, że zawarte w maśle orzechowym białko odgrywa kluczową rolę w procesie spalania tłuszczu, ponieważ nasz organizm potrzebuje więcej energii do jego strawienia.



Dodatkowo masło orzechowe zawiera witaminy z grupy B, które wspierają aktywność fizyczną poprzez poprawę wydolności organizmu. Na przykład, witamina B3, czyli niacyna, pomaga w produkcji hormonów odpowiedzialnych za rozwój mięśni.