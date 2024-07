W przypadku czereśni najważniejsze jest cięcie prześwietlające. To właśnie ono zapewnia roślinie właściwą cyrkulację powietrza oraz dostęp do światła. Podczas przycinania usuwamy gałęzie gęste, krzyżujące się i rosnące do środka pnia. To właśnie one stanowią największy problem. Ważne, aby usunąć również wszelkie chore, słabe oraz uszkodzone pędy. Pozbycie się ich jest ważne dla zdrowia rośliny. Zmniejszymy przez to ryzyko wystąpienia chorób oraz ataku szkodników. Usuwamy również pędy wodne. Są to długie i pionowe gałęzie, które wyrastają z pnia lub głównych gałęzi. Drzewo na nich nie owocuje, a ich jedyną funkcją jest zagęszczenie korony.