Storczyk zachwyca kolorami i bogactwem kwiatów. To m.in. ze względu na to roślina dość często staje się ozdobą domu, mieszkania czy biura. Aby bujnie rosła, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, w tym nawożenia. Na rynku jest oczywiście dostępnych sporo preparatów, które pobudzą storczyka do wzrostu i kwitnienia. Nim jednak zdecydujemy się po nie sięgnąć, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Odżywkę do storczyka przygotujesz z dwóch składników. Specjalna mikstura nie tylko wzmocni roślinę, ale i może sprawić, że roślina będzie się uginała od kwiatów nawet zimą.

Domowa odżywka do storczyka. Połącz marchew i aloes

Przyjmuje się, że storczyki należy nawozić jedynie w okresie wegetacji (kwiecień-sierpień). W tym czasie należy to robić co dwa tygodnie. Jesienią wymagania storczyka nieco maleją, a zimą należy zaprzestać nawożenia rośliny, ponieważ przechodzi w stan spoczynku. Co zrobić, gdy storczyk jest osłabiony i potrzebuje pomocy? Kołem ratunkowym może stać się odżywka przygotowana na bazie aloesu i marchwi.

Do przygotowania domowej odżywki do storczyka potrzebujesz obierek z marchewki i liścia aloesu. Takie połączenie to prawdziwy eliksir. Marchew zawiera wiele składników odżywczych, takich jak żelazo, potas, azot, jak i witaminy A, K i C. Z kolei liść aloesu to źródło azotu, magnezu, fosforu i boru, które wspomagają wzrost roślin.

Obierki marchewki i liść aloesu pokrój na drobne kawałki. Wrzuć je do blendera i zalej 500 ml wody. Całość zblenduj na jednolitą masę. Następnie przecedź miksturę przez sitko, dzięki czemu pozbędziesz się grudek. Na koniec rozcieńcz odżywkę z 2,5 l wody.

Odżywkę ze storczyka stosuj co dwa tygodnie. Możesz nią również przecierać liście storczyka raz w miesiącu. Dzięki temu zasilisz ją dodatkowymi składnikami odżywczymi. Kolejny sposób to opryskiwanie liści rośliny co dwa tygodnie. Niezależnie od tego, jak będziemy stosować odżywkę, będzie ona pobudzała storczyka do wzrostu i bujnego kwitnienia. Dzięki regularnemu stosowaniu korzenie staną się mocne, a liście zyskają połysk.

Specjalna odżywka wzmocni storczyka. Roślina zachwyci nawet zimą 123RF/PICSEL

Jak dbać o storczyka?

Storczyk wywodzi się z rodziny Orchidaceae, czyli Storczykowate. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt tysięcy gatunków i niemal 1000 rodzajów. Różnią się one od siebie nie tylko wyglądem - przeważająca część storczyków to epifity, które żyją przede wszystkim na gałęziach drzew. Występują głównie w lasach Ameryki Południowej i Środkowej oraz w południowo-wschodniej części Azji. Druga grupa roślin jest nazywana naziemnymi i występuje w tropikach, jak i Europie czy Australii.

Najpopularniejszą odmianą storczyka doniczkowego jest Phalenopsis, który lubi wilgotne powietrze, ciepło i półcień. Jego kwiaty w naturalnym środowisku osiągają średnicę 12 cm i mają białą barwę. Występują również w kolorach różu, brązu czy żółtego.

Jak dbać o storczyka? Roślinę najlepiej sadzić w przezroczystych i niezbyt dużych doniczkach. W korzeniach rośliny znajduje się chlorofil, który (wspólnie ze światłem) jest konieczny do fotosyntezy. Dlatego też większa ilość światła słonecznego zapewni storczykowi lepszy rozwój. Co więcej, przezroczysta doniczka umożliwia też obserwację stanu korzeni.

Ważnym punktem w pielęgnacji storczyka jest oczywiście podlewanie. Latem roślinę należy podlewać raz w tygodniu, a zimą - co dwa tygodnie. Wiosną i jesienią należy ją podlewać co dziesięć dni. Należy się sugerować przede wszystkim tym, jak wilgotna jest bryła korzeniowa.

Jakie storczyki rosną w Polsce? Polsat News