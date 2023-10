Spis treści: 01 Kocanki ogrodowe cieszą oko aż do jesieni

02 Kocanki ogrodowe - odmiany. Które wybrać do ogródka, a które na balkon?

03 Kocanki - pielęgnacja i uprawa

Kocanki ogrodowe cieszą oko aż do jesieni

Kocanki ogrodowe to piękne rośliny jednoroczne, które słyną ze swojej długiej trwałości po ścięciu. Z tego powodu niekiedy nazywane są one "suszkami".

Kocanki ogrodowe dorastają do 100 centymetrów wysokości. Tworzą one wzniesione i silnie rozgałęzione pędy, które zdobią małe i lancetowate liście.

Roślina kwitnie od lipca do października. W tym okresie wykształca koszyczki kwiatowe o średnicy do 5 cm. Zazwyczaj mają one białą, żółtą, różową lub czerwoną barwę, jednak istnieją też odmiany dwubarwne o kolorowych kwiatach.

Kocanki ogrodowe - odmiany. Które wybrać do ogródka, a które na balkon?

Wśród kocanek ogrodowych możemy wyszczególnić najróżniejsze odmiany. Najbardziej popularne są odmiany wysokie, czyli te, które osiągają około 1 m wysokości. Stanowią one doskonałą ozdobę rabat i doskonale komponują się z gatunkami takimi jak: rudbekia, monarda, krwawnik czy też cynie.

Wysokie odmiany kocanek to:

Swiss Giant - o białych kwiatach,

Monster Rose - o dużych kwiatach w intensywnych odcieniach różu,

Double White - o pełnych, białych kwiatostanach.

Z kolei niższe odmiany świetnie prezentują się z przodu rabat i obwódek, a także w pojemnikach tarasowych oraz w wiszących donicach. Należą do nich:

Magenta Red - kwiaty o intensywnie żółtym środku i fioletowych listkach okrywy,

Totally Yellow - dorasta do 30 cm, kwiaty w kolorze żółtym,

Basket Bon Bon - charakteryzuje się przewieszającymi się pędami, tworzącymi kaskady.

Zdjęcie W zależności od odmiany kocanki występują w najróżniejszych barwach / 123RF/PICSEL

Kocanki - pielęgnacja i uprawa

Kocanki są bardzo proste w uprawie, dlatego idealnie nadają się do ogródków i na balkony początkujących ogrodników. Do prawidłowego wzrostu potrzebują jednak dużo słońca. Z tego powodu należy sadzić je na słonecznych stanowiskach.

Roślina preferuje przepuszczalne, piaszczysto-próchnicze podłoże. Powinno być ono wilgotne lub przynajmniej lekko wilgotne, a także zasobne w składniki pokarmowe. Zazwyczaj kocanki nie wymagają szczególnego nawożenia, jednak warto wykonać taki zabieg pielęgnacyjny w okresie kwitnienia - wtedy roślina zachwyci nas bujnymi kwiatami.

Innym zabiegiem pielęgnacyjnym, o którym warto pamiętać, jest odchwaszczanie.

