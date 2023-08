Spis treści: 01 Sumak octowiec: jak szybko rośnie?

02 Dlaczego sumak to "zemsta sąsiada"?

03 Czy sumak octowiec jest trujący dla ludzi? Oto czy sumak octowiec może uczulać

Sumak octowiec: jak szybko rośnie?

Sumak octowiec jest drzewem uprawianym w Polsce jako roślina ozdobna. Ogrodnicy doceniają szczególnie jego liście, które wraz z upływem czasu przebarwiają się, tworząc prawdziwą feerię barw. Działkowcy często decydują się również na zasadzenie go w ogrodzie, wypowiadając tym samym wojnę komarom. Uciążliwe owady nie lubią bowiem tego drzewa, skutecznie go unikając.

Sumak octowiec dorasta do około 4 - 6 metrów wysokości. W pierwszej fazie wzrostu roślina szybko pnie się w górę, aby wraz z upływem czasu spowalniać nieco proces rozrostu. W ciągu pierwszych 10 lat uprawy sumak może osiągnąć około 4 metrów wysokości. W tym okresie rośnie bowiem bardzo szybko, a jego rocznie przyrosty wynoszą około 30 - 40 centymetrów.

Zdjęcie Sumak octowiec: jak szybko rośnie? Jedni go uwielbiają, inni nienawidzą / 123RF/PICSEL

Co ważne, sumaki mogą przetrwać w naszym ogrodzie nawet do 20 lat. A to dla niektórych stanowi nie lada problem. Sumaki nie bez przyczyny nazywa się bowiem "zemstą sąsiada".

Dlaczego sumak to "zemsta sąsiada"?

Sumak octowiec pojawia się w naszych ogrodach głównie jako ozdoba. Szybko staje się jednak prawdziwym utrapieniem ogrodników. Bez odpowiedniej kontroli roślina szybko może zająć nawet większą część ogrodu i przedostać się na pobliskie tereny. Nie pomoże nawet zranienie jego korzeni. Błyskawicznie pojawią się nowe odrosty.

Walki nie wypowiemy również za pomocą sekatora. Obcinanie odrostów tylko pobudzi roślinę do wzrostu i tworzenia nowych rozgałęzień. Jedynym sposobem skutecznego zahamowania wzrostu sumaka jest jego regularne podkopywanie i wyrywanie. Całkowite usunięcie rośliny z ogrodu może być jednak wyjątkowo trudne. Należy bowiem dokładnie wykarczować drzewo, a jeśli to zacznie wyrastać na nowo, proces trzeba powtarzać do skutku.

Zdjęcie Dlaczego sumak to „zemsta sąsiada”? Wspaniale zdobi ogród jednak bywa bardzo uciążliwy / 123RF/PICSEL

Bezpieczną opcją posadzenia rośliny w naszym ogrodzie jest umieszczenie sumaka w dużej, plastikowej donicy, zakopanej w ziemi lub zabezpieczenie korzeni przed rozrastaniem za pomocą specjalnych barier. Jeśli koniecznie chcemy, aby sumak pojawił się na naszej działce, zdecydowanie odpuśćmy sobie jego sadzenie w pobliżu sąsiedniej działki. Sąsiedzka kłótnia może bowiem zawisnąć w powietrzu, kiedy roślina zupełnie nieproszona pojawi się w ogródku sąsiada.

Czy sumak octowiec jest trujący dla ludzi? Oto czy sumak octowiec może uczulać

Sumak octowiec jest odporny na każde warunki. To z pewnością spodoba się ogrodnikom, szczególnie tym początkującym. Świetnie znosi suszę i zanieczyszczenia powietrza, nie mając również wygórowanych wymagań co do podłoża. Nie potrzebuje także podcinania czy nawożenia. Z pozoru więc wydaje się rośliną idealną. Należy jednak pamiętać, jak szybko się rozrasta i w jak krótkim czasie może opanować nie tylko nasz, ale również sąsiedni ogród.

Zdjęcie Czy sumak octowiec może uczulać? Uważaj / 123RF/PICSEL

Czy owoce sumaka są jadalne? Jak się okazuje, również ta część rośliny zasługuje na naszą uwagę. Owoce sumaka zbiera się na koniec sierpnia albo we wrześniu. W krajach arabskich roślinę wykorzystuje się nie tylko do gotowania, ale również w lecznictwie. Można złagodzić nim astmę, biegunkę czy przeziębienie. Sumak występuje także w formie przyprawy, którą doprawia się mięsa, ryby, warzywa i nabiał.

Drobne włoski, które pokrywają młode pędy, liście i kwiaty sumaka, mimo iż interesujące w wyglądzie, w rzeczywistości mogą być niebezpieczne. Przy poruszaniu unoszą się bowiem w powietrzu, a trafiając do oczu lub osiadając na skórze mogą spowodować stany zapalne, swędzenie i wysypkę.

