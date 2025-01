Lipiec uchodzi za najbardziej opłacalny miesiąc do przejścia na emeryturę z powodu corocznej waloryzacji składek na kontach emerytalnych ZUS. Proces ten polega na podwyższeniu wartości zgromadzonych środków do 31 grudnia poprzedniego roku, co automatycznie zwiększa wysokość przyszłych świadczeń. Dopisanie waloryzacji odbywa się w czerwcu, dlatego osoby, które złożą wniosek o emeryturę w lipcu, mogą liczyć na dodatkowy wzrost świadczenia.