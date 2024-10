Dlaczego warto uszczelnić okna?

Kwestia nieszczelnych okien szczególnie daje się we znaki jesienią i zimą, gdy na zewnątrz spada temperatura powietrza, przez co cierpi nasz komfort termiczny. Wówczas możemy doświadczać przeciągu w mieszkaniu i zauważalnego podmuchu zimnego wiatru wdzierającego się do środka przez szczeliny okien.

Przyczyn nieszczelności okien może być kilka, ale najczęściej wynikają one ze zużywania się niektórych elementów, z założenia spełniających właśnie funkcję uszczelniającą. Na szczęście, wiele z takich elementów bez większego problemu i uszczerbku dla budżetu możemy wymienić. Jest to o tyle istotne, że poprzez nieszczelne okna możemy tracić nawet 1/3 energii termicznej, a to przekłada się na wyższe rachunki za ogrzewanie.

Zwróćmy uwagę na stan techniczny uszczelek w oknach

Jak uszczelnić okna?

Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać podczas próby doszczelnienia okien, jest zmiana regulacji docisku skrzydła okna do ramy. Większość plastikowych okien posiada tryby poziomu szczelności, które należy zmieniać w zależności od pory roku.

Odpowiednie ustawienie śruby dociskowej nie wymaga pomocy specjalisty, ponieważ cały proces jest prosty i szybki. Jak ustawić okna na tryb zimowy dowiesz się z tego artykułu: Nie wszyscy wiedzą o tej śrubie w oknie. Dokręć ją jak najszybciej

Jeśli pomimo zmiany regulacji docisku skrzydła okna do ramy na tryb zimowy nadal odczuwamy dyskomfort termiczny, warto przyjrzeć się uszczelkom w oknach. Taki element po wielu latach eksploatacji może być przyczyną nieszczelności w oknach. Należy pamiętać, że uszczelki na skutek działania warunków atmosferycznych i tarć mechanicznych mogą ulegać uszkodzeniom, dlatego czasami zachodzi potrzeba ich wymiany.

Jeżeli uszczelki w oknach są popękane, odkształcone lub nie przylegają do elementu, na którym powinny być osadzone, to znak, że powinniśmy wymienić je na nowe. W marketach budowlanych bez problemu kupimy np. proste w montażu uszczelki samoprzylepne. Aplikowanie takich uszczelek trwa zaledwie kilka minut i nie powinno sprawiać trudności.

Skutecznym materiałem do uszczelniania okien są również specjalne taśmy uszczelniające. Rzecz jasna, taśmy mogą być samoprzylepne, co bez wątpienia ułatwia ich montaż. Taśmy uszczelniające do okien można montować wewnątrz i na zewnątrz.

Do uszczelnienia miejsc wewnątrz powinniśmy używać taśmy typu paroszczelnej, natomiast do aplikacji zewnętrznej przeznaczmy taśmy poliuretanowe lub paroprzepuszczalne. Taśmę przykleja się najczęściej na ościeżnicę i mur, ale stopień trudności montażu może zależeć od wielkości szczeliny, z jaką mamy do czynienia.

Jak prosto i szybko uszczelnić okna?

Dobrym pomysłem na uszczelnienie okna jest również wykorzystanie pianki uszczelniającej, którą można stosować po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna. Cechą charakterystyczną pianki uszczelniającej jest zwiększenie swojej objętości po jej zaaplikowaniu, dzięki czemu pianka dobrze penetruje i wypełnia małe szczeliny. Nadmiar pianki po jej zaschnięciu bez problemu można usunąć nożykiem.

Pianką uszczelniającą warto wypełnić szczeliny pojawiające się między ramą okna a parapetem. W przypadku dużych szpar lepiej sięgnąć po silikon dedykowany do powierzchni z PVC, ponieważ taki specyfik będzie trwalszy, zwłaszcza gdy mowa o wypełnianiu sporych ubytków w betonie i tynku.

