"Zimowa róża" zakwita nawet pod śniegiem. W ogrodzie tworzy magię!

Kwitnący ogród w środku zimy? To możliwe i to nie tylko w cieplarniach. Choć większość roślin obsypie się kwiatami dopiero na wiosnę, są i takie, które zakwitają zimą. Jedną z nich jest ciemiernik ogrodowy. Czy warto się na niego zdecydować i jak go uprawiać? Podpowiadamy!

Zdjęcie Ciemierniki są wyjątkową ozdobą ogrodu / 123RF/PICSEL