Oprócz niskokalorycznej i zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej, dążąc do uzyskania wymarzonej sylwetki, możemy sięgać po produkty, które dzięki swoim naturalnym właściwościom wspomagają zdrowe odchudzanie. Takim produktem jest kurkuma.

Czym jest kurkuma zwana "złotą przyprawą"?

Kurkuma to złocista przyprawa, która nadaje pięknego koloru i doskonałego aromatu naszym daniom. Składnik ten najczęściej wykorzystujemy w kuchni jednak kurkuma, ma również zastosowanie w kosmetyce czy medycynie naturalnej, a to dlatego, że zawiera ona kurkuminę, która jest silnym polifenolem (przeciwutleniaczem). Dzięki niej, a także wielu innym składnikom mineralnym i witaminom kurkuma ma wiele prozdrowotnych właściwości m.in.:

przyśpiesza gojenie ran,

działa przeciwutleniająco i zwalcza wolne rodniki,

poprawia kondycję stawów,

działa przeciwdepresyjnie,

zapobiega chorobie Alzheimera i demencji.

Ponadto kurkuma doskonale działa na układ trawienny człowieka. Wykorzystywana jest przy najróżniejszych dolegliwościach żołądkowych i jelitowych. Wspomaga też prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

Kurkuma na odchudzanie. Pomoże zrzucić zbędne kalorie

Nie każdy o tym wie, ale kurkuma to również świetny środek na odchudzanie. Jej regularne spożywanie pobudza nasz metabolizm, wydzielanie kwasu żołądkowego i żółci, niezbędnych do trawienia tłuszczów, a także zmniejsza apetyt.

Napój z kurkumą na odchudzanie. Jak go przygotować?

Oprócz dodawania jej do potraw w formie sproszkowanej przyprawy z kurkumy możemy przyrządzić napój, który skutecznie pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy. Do jego przygotowania potrzebujemy:

szklankę ciepłej wody,

1 łyżeczkę kurkumy,

1 łyżeczkę miodu.

Przygotowanie napoju jest bardzo proste. Wystarczy, że wymieszamy kurkumę oraz miód w szklance ciepłej, ale nie gorącej wody. Do mikstury możemy dodać też trochę czarnego pieprzu, który wzmocni odchudzające właściwości tego napoju dzięki zawartej w nim piperynie.

Należy jednak pamiętać, że maksymalna dzienna dawka kurkumy dla osoby dorosłej to 1,5 g, czyli około 1 łyżeczka. Nigdy nie należy przekraczać tej dawki, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia błony śluzowej układu pokarmowego.