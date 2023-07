Spis treści: 01 Picie wody z cytryną na czczo: co daje

02 Pij na czczo zaraz po przebudzeniu. Uporasz się z dodatkowymi kilogramami

03 Kto nie może pić wody z cytryną?

Picie wody z cytryną na czczo o poranku to jeden z rytuałów zalecanych przez dietetyków. Dlaczego? Niech ta lista mówi sama za siebie: witamina C, wapń, potas, magnez, przeciwutleniacze i kwasy organiczne. Do tego dochodzi banalny sposób przygotowania.

Zobacz też: Woda z cytryną. Jakie właściwości się jej przypisuje?

Picie wody z cytryną na czczo: co daje

Zdjęcie Woda z cytryną działa na nasz organizm jak cudowny eliksir / 123RF/PICSEL

Woda z cytryną ma sporo cennych dla naszego zdrowia właściwości. Oto i one:

Reklama

nawadnia organizm i "wyposaża" go w więcej elektrolitów niż woda,

zawiera przeciwutleniacze,

zalecana w przypadku problemów z kamieniami nerkowymi (kwas cytrynowy zapobiega wiązaniu się wapnia),

wspomaga procesy trawienne,

wspomaga usuwanie toksyn z organizmu.

Wodę z cytryną najlepiej pić o poranku, pół godziny przed śniadaniem. Można wypróbować klasyczne połączenie, ewentualnie dodać do napoju miód czy imbir. Jedna szklanka wody z cytryną to zaledwie 9 kcal - do tego pokrywa zapotrzebowanie na witaminę C w 25 proc. Aby zauważyć jej korzystny wpływ na zdrowie, należy pić ją regularnie przez dwa tygodnie.

Zobacz też: Woda z cytryną na czczo. Doskonała odtrutka dla ciała

Pij na czczo zaraz po przebudzeniu. Uporasz się z dodatkowymi kilogramami

Zdjęcie Woda z cytryną świetnie przyspiesza metabolizm / 123RF/PICSEL

Do listy trzeba również dodać to, że woda z cytryną wspomaga odchudzanie, ale nie zastąpi diety i regularnej aktywności fizycznej!

Pokutuje mit, że woda z cytryną spala tłuszcz. Trzeba zaznaczyć, że mikstura nie ma takich właściwości. Spora ilość składników o kwasowym charakterze powoduje wolniejsze wchłanianie cukrów i obniżenie indeks glikemiczny.

Woda z cytryną działa na organizm oczyszczająco, dzięki czemu wspiera układ trawienny i pomaga w oczyszczaniu organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii. Dlatego też szklanka wody z cytryną o poranku pobudzi metabolizm i wspomoże procesy trawienne. Dlatego też regularne picie wody z cytryną na czczo to świetne uzupełnienie codziennego menu i regularnych ćwiczeń.

Zobacz też: Woda z cytryną w nadmiernych ilościach może szkodzić. Jakie są skutki uboczne?

Kto nie może pić wody z cytryną?

Niektórzy jednak powinni unikać spożywania tego napoju. Zrezygnować z picia wody z cytryną powinny osoby borykające się z podrażnioną błoną śluzową żołądka i zmagające się ze zgagą - napój może dodatkowo podrażnić żołądek i nasilać objawy. Picia mikstury powinny też unikać osoby z nadwrażliwością szkliwa zębowego.

***