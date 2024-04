Ważne zmiany w legitymacji emeryta. Co musi wiedzieć każdy senior?

bilety do kin, muzeów i teatrów,

Wprowadzone zmiany wymuszone były koniecznością dostosowania się do obowiązujących przepisów i standardów technologicznych współczesnych urządzeń mobilnych.

Osoby, które jeszcze nie miały do czynienia z cyfrowym portfelem dokumentów, mogą ściągnąć aplikację z Google Play oraz App Store. Należy się zalogować, wybrać opcję "dodaj dokument", a następnie z dostępnej listy wybrać legitymację emeryta-rencisty. Po tej operacji ikona mLegitymacji pojawi się na ekranie głównym urządzenia

Legitymacja emeryta-rencisty to dokument, który przysługuje każdej osobie w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Dokument ten wydawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a do jego posiadania uprawnia prawo do otrzymywania: