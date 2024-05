Skąd w domach skorki? Oto co przyciąga szczypawki do naszego domu

Szczypawki preferują wilgotne środowisko, dlatego często można je znaleźć w łazienkach, kuchniach i piwnicach. Takie miejsca stanowią dla nich idealne warunki do życia i rozmnażania. Owady te lubią także ciemne, ukryte zakamarki, takie jak szczeliny i pęknięcia w ścianach, podłogach oraz stosy gazet czy pudełek w piwnicach i na strychach.



Szczypawki są aktywne głównie w nocy. Przyciągają je sztuczne źródła światła, co tłumaczy ich obecność w pomieszczeniach oświetlonych lampami, zwłaszcza gdy jest ciemno na zewnątrz.



Choć są wszystkożerne, ich dieta składa się głównie z materii organicznej, takiej jak rozkładające się rośliny i inne owady. Do naszych domów mogą przyciągać je także resztki jedzenia pozostawione np. na blatach kuchennych.