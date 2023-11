Spis treści: 01 Czym są i jak powstają złogi w jelitach?

02 Zielony koktajl - przydatne produkty

03 Jak przygotować napój wspomagający jelita?

Czym są i jak powstają złogi w jelitach?

Nadmiar niestrawionych i zalegających w jelitach resztek pokarmowych nazywamy złogami. Jeśli szybko się ich nie pozbędziemy, zaczną zmieniać swoją konsystencję.

Co to oznacza w praktyce? Kosmki jelitowe z czasem wyciągają z nich wodę, przez co robią się o wiele twardsze i trudniejsze do wyeliminowania. Efektem nieusuniętych złogów jelitowych są tzw. kamienie kałowe, tworzące niemal niemożliwą do zdobycia przeszkodę w pasażu jelitowym. Za ich powstawaniem kryje się kilka czynników, wśród których warto wymienić m.in.:

dietę ubogą w błonnik,

zbyt małe spożycie wody,

zaburzenia na tle hormonalnym,

wyraźnie spowolniony metabolizm,

zaparcia oraz nieregularne wypróżnianie,

niewielką aktywność fizyczną lub jej całkowity brak,

częste i nadmierne spożywanie wysoko przetworzonych produktów.

Objawy nagromadzonych złogów jelitowych rozpoznamy przede wszystkim po nawracających bólach głowy, problemach skórnych, uczuciu pełnego brzucha czy obniżonym apetycie. Warto wiedzieć, że samodzielnie możemy poprawić stan jelit oraz udrożnić ich pasaż. W tym celu możemy sięgnąć po domowe koktajle.

Zielony koktajl - przydatne produkty

Zdjęcie W zielonym koktajlu nie może zabraknąć szpinaku / 123RF/PICSEL

Na bazie licznych obserwacji, specjaliści ds. żywienia doszli do wniosku, że ilość pozostających w ludzkich jelitach resztek pokarmowych może wynosić nawet kilka kilogramów. Liczba ta wzrasta u osób z niezdrowymi nawykami żywieniowymi, których dieta jest uboga w błonnik pokarmowy. W ekstremalnych przypadkach produktów ubocznych trawienia zbiera się aż 15 kg! Pierwszym krokiem do pozbycia się ich nadmiaru jest przede wszystkim zmiana nawyków żywieniowych. Na szybsze pozbycie się problemu wpływa także wypijanie koktajli o działaniu oczyszczającym.

Składniki:

300 ml wody mineralnej niegazowanej

3-4 daktyle

2 szklanki świeżego szpinaku

3-4 banany

2 łyżki mielonego siemienia lnianego

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka probiotyku z błonnikiem, bakteriami probiotycznymi i łupinami babki jajowatej

Jak przygotować napój wspomagający jelita?

Do kielicha blendera wlewamy niegazowaną wodę mineralną, dodajemy daktyle, szpinak, banany, siemię lniane, cynamon oraz probiotyk. Wszystkie składniki miksujemy przez chwilę na najwyższych obrotach, a następnie zmniejszamy moc blendera i mieszamy do momentu uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Gotowy koktajl przelewamy do szklanki. Specjaliści zalecają, by wypijać napój raz dziennie przez 14 dni. Jeśli nie jesteśmy w stanie wypić całości od razu, napełnijmy przygotowanym napojem butelkę z zamknięciem i przechowujmy w lodówce przez maksymalnie 24 godziny.

