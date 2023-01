Spis treści: 01 Czym są tętnice?

02 Co sprzyja odkładaniu złogów w tętnicach?

03 Dlaczego nie można tego bagatelizować?

04 Po pierwsze, usuwamy tłuszcze trans

05 Produkty, które wymiatają złogi z tętnic

Czym są tętnice?

Czasem mylone z żyłami, tętnice to duże naczynia krwionośne o nieprzepuszczalnych ścianach. W uproszczeniu, na układ krwionośny składają się trzy rodzaje naczyń: tętnice, naczynia włosowate i żyły. Choć w języku potocznym żyły i tętnice bywają traktowane jako synonimy, te naczynia mają różne funkcje. Rolą tętnic jest prowadzenie krwi z serca na obwód - zarówno natlenionej, jak i nienatlenionej - w krążeniu płucnym. Żyłami krew powraca do serca, dokładniej do jego przedsionków.

Co sprzyja odkładaniu złogów w tętnicach?

Nie inaczej niż w przypadku jelit, odkładaniu złogów w tętnicach sprzyja dieta ubogoresztkowa, czyli taka, w której jest znikoma ilość błonnika. Jednak zasadniczą przyczyną odkładania się blaszek cholesterolowych w tętnicach jest dieta bogata w tłuszcze zwierzęce. Jeśli twój jadłospis obfituje w tłuste, pełne cholesterolu produkty, wyraźnie zwiększasz prawdopodobieństwo odkładania się blaszek tłuszczowych w swoich naczyniach krwionośnych.

Dlaczego nie można tego bagatelizować?

Zdjęcie Złogi w tętnicach zwiększają ryzyko zawału / 123RF/PICSEL

Blaszki cholesterolu w tętnicach to prosta droga do rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej oraz wyższe ryzyko zawału serca i wylewu krwi do mózgu.

Po pierwsze, usuwamy tłuszcze trans

Wśród tłuszczów, które najbardziej zwiększają ryzyko odkładania blaszek miażdżycowych są tłuszcze trans, w które obfituje żywność typu fast food i produkty śmieciowe. Najważniejsze, by tego rodzaju produkty zastąpić korzystnymi dla zdrowia jedno- i wielonienasyconych kwasami tłuszczowymi. Znajdziemy je w:

dobrej jakości, tłoczonych na zimno olejach roślinnych,

orzechach, migdałach, pestkach dyni i słonecznika,

siemieniu lnianym, sezamie,

awokado,

tłustych rybach morskich, takich jak śledź, makrela, łosoś, halibut.

Produkty, które wymiatają złogi z tętnic

Zdjęcie Czosnek pomoże usunąć złogi z tętnic / 123RF/PICSEL

Wśród produktów, które pomagają usuwać złogi, przodują te, które obniżają poziom "złego cholesterolu". Warto włączyć do jadłospisu:

1. Sok z granatu

Nazywany "jabłkiem życia" owoc granatu jest skarbnicą przeciwutleniaczy, które mają korzystny, wielokierunkowy wpływ na zdrowie i optymalne funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Jak przekonują naukowcy, regularnie spożywany sok z granatu potrafi obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i poziom złego cholesterolu. Sprzyja usuwaniu złogów z tętnic, co pozwala przywrócić naturalny przepływ krwi w pełnym świetle naczyń.

2. Sok z grapefruita

Grapefruity obfitują we flawonoidy, czyli przeciwutleniacze, które neutralizują toksyczne działanie wolnych rodników (to one przyczyniają się do podniesienia poziomu cholesterolu we krwi). Pity regularnie sok z grapefruitów pomaga w normalizacji poziomu cholesterolu i sprzyja usuwaniu blaszek miażdżycowych.

3. Czosnek

Za sprawą ajoenu - związku o silnym działaniu przeciwrakowym oraz dwóch aminokwasów: allicyny i garlicyny, czosnek zapobiega stanom zapalnym i gasi toczące się ogniska zapalne w naczyniach krwionośnych. Obniża też stężenie trójglicerydów i usuwając tłuszczowe złogi, skutecznie udrażnia tętnice.

4. Jabłka

Dla wielu z nas, jabłko jest wśród owoców, po które sięgamy najczęściej. I to jest bardzo dobry wybór. Jabłka są bogate w błonnik i przeciwutleniacze, które sprzyjają usuwaniu złogów tłuszczowych z tętnic i innych naczyń krwionośnych.

5. Awokado

Wspomniane w grupie produktów, które są cennym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, awokado tak skuteczni obniża poziom "złego cholesterolu", że bywa nazywane naturalną statyną. Zawarte w awokado składniki biologicznie aktywne wzmacniają ściany tętnic i sprzyjają usuwaniu złogów.

6. Płatki owsiane

Bogate w pektyny, czyli rozpuszczalną frakcję błonnika oraz beta-glukany, czyli związki obniżające poziom cholesterolu we krwi, płatki owsiane hamują wchłanianie cholesterolu z produktów spożywczych, dzięki czemu obniżają jego poziom we krwi. Powinny być włączone do diety zarówno profilaktycznie, jak i dla usunięcia złogów tłuszczowych z tętnic.

7. Kakao

Bogate w antyoksydanty kakao hamuje utlenianie cholesterolu - zapobiega powstawaniu i sprzyja usuwaniu blaszek cholesterolowych ze światła tętnic.