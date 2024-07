Który rozchodnik jest najładniejszy?

Rozchodniki to rośliny należące do rodziny gruboszowatych pochodzące z Azji. Stanowią one pokaźną grupę i mogą się różnić nie tylko wyglądem, ale także terminem kwitnienia, czy warunkami wzrostu. Jedno je łączy: należą do sukulentów, czyli roślin niewymagających zbyt częstego podlewania, ponieważ niezbędną wodę magazynują w liściach. Tę zależność można przekuć w sukces i za pomocą rozchodników zaaranżować przestrzeń w ogrodzie, zwłaszcza wtedy, kiedy jest dosłownie skąpana w promieniach słonecznych. W opinii wielu osób najładniejszym rozchodnikiem jest rozchodnik okazały. Jego uprawa nie jest skomplikowana, a na dodatek jest odporny na żarłoczne ślimaki, za to w sezonie przyciąga swoim zapachem owady zapylające, czyli np. pszczoły i motyle.

Malwa z babcinego ogrodu. Kwiaty pomogą na ból gardła i brzucha Interia.tv

Jak wygląda rozchodnik okazały?

Kwiaty rozchodnika okazałego przyciągają owady zapylające 123RF/PICSEL

Rozchodnik okazały przyciąga wzrok, ponieważ tworzy bardzo gęste i liczne kępy łodyg, które w odpowiednich warunkach mogą osiągać nawet 50 cm wysokości. Poza sezonem swojego kwitnienia jego ozdobą są duże, jajowate liście, które pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale także magazynową, co pozwala przetrwać roślinie nawet saharyjskie upały. Dopiero pod koniec lata, czyli wtedy, kiedy większość roślin przekwita, rozchodnik wygląda najpiękniej: na łodygach tworzą się kolorowe półbaldachy, które utrzymują się nawet do pierwszych przymrozków. Jeśli mamy w takim razie niedosyt i chcemy mieć ciekawy ogród jesienny, to rozchodniki okazałe mogą być strzałem w dziesiątkę. Warto wspomnieć, że uprawa rozchodników okazałych nie należy do najtrudniejszych, więc mogą sobie z nimi poradzić nawet osoby, które są laikami.

Gdzie sadzić rozchodniki okazałe?

Rozchodniki okazałe mogą rozrosnąć się nawet do 50 cm wysokości 123RF/PICSEL

Mamy już sadzonki rozchodników okazałych? Czas zastanowić się, gdzie je umieścić w naszym ogrodzie. Najlepiej prezentują się w miejscach silnie nasłonecznionych, ale w półcieniach również mogą rosnąć, jednak ich kwitnienie nie będzie tak spektakularne. Rozchodniki dobrze rosną w każdej glebie, nie musi być ona wyjątkowo żyzna, bo nawet w jałowiej poradzi sobie doskonale. Jeśli chcemy zaaranżować rozchodniki w ogrodzie, to mogą być one albo dominantą i szczelnie przykrywać grządki, albo można je posadzić z innymi sukulentami, albo umieścić je na obrzeżach, aby stanowił barierę od ścieżek.

Pielęgnacja rozchodników okazałych

Rozchodniki zimą tracą swoje nadziemne części, ale wiosną szybko się regenerują 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już dużo na temat rozchodników okazałych, czas przyjrzeć się, jak je pielęgnować. Skoro zaliczany jest do sukulentów, to nie trzeba go podlewać, ponieważ sam magazynuje wodę, które wystarczy mu na rośniecie w pełnej krasie. Do tego nie wymaga się jego zasilania nawozami, ani przycinaniem. O rozchodnika okazałego nie trzeba się również martwić jesienią. Co prawda właśnie wtedy zaczynają obumierać jego nadziemne części, ale te znajdujące się pod ziemią są całkowicie mrozoodporne i wiosną bez większego trudu odrosną.