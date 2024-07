Plamy pod pachami na ubraniach - skąd się biorą?

Ubrania to dla wielu osób sposób na wyrażenie siebie. Niezależnie od tego, czy wybieramy klasyczne formy, a może bardziej przemawiają do nas szalone kolory i wzory. Chcemy, by ulubione elementy garderoby jak najdłużej prezentowały się doskonale. Z czasem ulubione koszulki, koszule, a nawet sukienki zaczynają straszyć żółtymi plamami, wykwitającymi pod pachami. Nieestetyczne przebarwienia sprawiają, że zaczynamy się czuć niekomfortowo, a dotychczas uwielbiana rzecz ląduje na dnie szafy.

Jak powstają żółte plamy pod pachami? Ich najczęstszą przyczyną jest nadmiar potu wydzielanego przez gruczoły. Nie jest to jednak jedyny winowajca. Swoje trzy grosze dodają także m.in. nieodpowiednia higiena osobista, codzienne kosmetyki pielęgnacyjne, a nawet detergenty, po które najchętniej sięgamy do prania. Co ważne, rodzaj materiału także przekłada się na jego podatność do powstawania zażółceń. Walka z żółtymi plamami może wydawać się żmudna, a czasem nawet bezcelowa. Nie warto się jednak poddawać. Domowe metody potrafią zdziałać prawdziwe cuda.

Jak pozbyć się żółtych plam pod pachami?

Stając do walki z niechcianymi plamami pod pachami, wcale nie musimy mieć w zanadrzu kosza wypełnionego milionem różnych detergentów. Okazuje się, że wystarczy jedynie krótka wyprawa do kuchni oraz dobre przeszukanie szafek. To właśnie produkty dostępne w domu najlepiej zdają egzamin i ekspresowo rozprawiają się z żółtymi plamami pod pachami. Prawdziwą skarbnicą wiedzy w tej dziedzinie są nasze mamy i babcie. To właśnie one doradzają, by zawsze mieć pod ręką:

Domowe niezbędniki rozprawią się z plamami potu pod pachami

ocet - wystarczy polać nim przebarwione miejsce, a następnie pozostawić na 15- 20 minut, włożyć do pralki i nastawić standardowy cykl prania. Ważne, by nie zapomnieć o dodatku proszku. Ogromną zaletą octu jest spowalnianie wchłaniania potu przez tkaniny, dzięki czemu kolejnym razem plamy powstaną o wiele wolniej lub nie pojawią się w ogóle;

sodę oczyszczoną - sprawdza się podczas domowych wypieków, dogłębnego szorowania często pomijanych kątów, a także odplamiania ubrań z potu. Wystarczy, że przygotujemy pastę na bazie ¼ szklanki wody oraz czterech łyżek sody. Po wymieszaniu nakładamy, a następnie wcieramy miksturę w przebarwienia na tkaninie, pozostawiamy na godzinę i pierzemy;

amoniak - sproszkowana substancja spożywcza bardzo często zastępuje sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia, nadając ciastom i ciasteczkom objętości. Sprawia, że wypieki są wyjątkowo chrupiące. Porcji środka użyjemy także do usuwania potu z białych ubrań. Jak użyć amoniaku? Zaczynamy od wlania litra wody do miednicy, a następnie wsypujemy łyżeczkę amoniaku i namaczamy ubrania. Pamiętajmy, by w ten sposób nie traktować jedynie ubrań uszytych z jedwabiu.

Jak uchronić ubrania przed powstawaniem żółtych plam pod pachami?

Wysokie temperatury latem sprawiają, że trudniej jest nam uniknąć wykwitania żółtych przebarwień w okolicach pach. Czy istnieje choć jedna skuteczna metoda, uwalniająca nas od wstydliwej przypadłości? Na tym etapie możemy spróbować kilku trików, które przedłużą żywotność ubrań i pozwolą zachować im nienaganny wygląd nawet w największe upały.

Doświadczone panie domu polecają wymienić ostre detergenty oraz antyperspirantu na produkty z bardziej naturalnym i delikatny składem. Świetnie sprawdzają się preparaty dedykowane alergikom. Ciekawą praktyką będzie także przyklejenie wewnątrz koszulki cieniutkich wkładek pochłaniających pot. Sposób ich wykonania sprawia, że nie odznaczają się na zewnątrz, a bardzo szybko radzą sobie z nadmiarem wilgoci.

