W czasie świąt nasze stoły uginają się od mnóstwa pyszności, które ciężko jest przejeść przez kilka dni. Sałatki śledziowe i jarzynowe, wędliny, żurek, bigos, serniki, makowce, mazurki - bez wątpienia rozpieszczają nasze podniebienie, ale przecież pojemność żołądka ma swoje granice. Co zatem zrobić, by nie marnować świątecznego jedzenia?

Niektóre potrawy pozostałe po Wielkanocy możemy z powodzeniem schować do odpowiednich pojemników i umieścić w zamrażalniku, bez obaw, że się popsują. Do zamrożenia świetnie nadaje się żur i bigos, ale warto je wcześniej zawekować.

Reklama

Różnego rodzaju wędliny również mogą spędzić w zamrażalce 2-3 miesiące, jednak pamiętaj, by umieścić je w czystym, plastikowym pojemniku z przykrywką.

Otwierasz lodówkę i widzisz w niej sałatkę jarzynową, ugotowane jajka czy mięso poddane wcześniejszej obróbce termicznej? Niestety tych produktów absolutnie nie wkładaj do zamrażarki, gdyż po ich rozmrożeniu i ewentualnym spożyciu możesz nabawić się poważnych problemów zdrowotnych.

Czytaj także: Jak mrozić i rozmrażać grzyby?

W takim przypadku wyżej wymienione produkty powinno się spożyć jak najszybciej lub podarować komuś, kto chętnie je zje. Dobrym pomysłem jest również umieszczenie poświątecznych potraw w tzw. jadłodzielniach, które funkcjonują w wielu polskich miastach.

Zdjęcie Ciasta z bitą śmietaną nie nadają się do zamrożenia / 123RF/PICSEL

Jakich ciast nie można zamrażać?

Wiele ciast nadaje się do zamrożenia i późniejszego spożycia, ale trzeba pamiętać, jakie słodkości powinny omijać nasz zamrażalnik szerokim łukiem. Znana propagatorka zdrowego żywienia Katarzyna Bosacka w jednym ze swoich filmów na Facebooku informuje internautów, których ciast nie wolno nam mrozić.

Zasada główna brzmi: nigdy nie zamrażamy ciast z bitą śmietaną, z kremami jajecznymi oraz z galaretką. Bo jeśli je rozmrozimy, to nie mamy pewności, czy tam nie namnożą się bakterie i się nie zatrujemy apeluje Katarzyna Bosacka na swoim profilu na Facebooku.

Katarzyna Bosacka podpowiada również, jakiego rodzaju ciasta możemy mrozić bez obawy o nasze zdrowie. Ciasta drożdżowe, z owocami, serniki, makowce - nadają się do mrożenia. Bosacka zwraca uwagę, by ciasto przed zamrożeniem pokroić na kawałki i nie wkładać bezpośrednio do pudełka czy woreczka foliowego, lecz najpierw szczelnie zawinąć je w papier, pozbywając się powietrza z opakowania.

Przeczytaj również: Dlaczego warto pić zieloną herbatę? Poznaj niezwykłą moc leczniczego naparu