Spis treści: 01 Czego potrzebują rośliny doniczkowe?

02 Zbita ziemia nie służy kwiatom

03 Włóż do doniczki. Nieoczywisty patent to droga do bujnych roślin

Czego potrzebują rośliny doniczkowe?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ każdy gatunek ma swoje wymagania. Konieczne jest więc zapoznanie się z nimi, by dobrać odpowiednie podłoże, stanowisko czy technikę przesadzania. Ważna jest również obserwacja. Do niepokojących objawów w uprawie kwiatów doniczkowych z całą pewnością zaliczyć można:

zahamowanie wzrostu,

brak kwitnienia,

żółknięcie, brązowienie i usychanie liści,

ciemne przebarwienia na liściach i kwiatostanach.

Reanimacja roślin w każdym przypadku będzie wyglądać nieco inaczej. Tym razem jednak skupimy się na uniwersalnym zabiegu, który możesz zastosować niezależnie od tego, czy w twoim mieszkaniu zadomowił się skrzydłokwiat, monstera, zamiokulkas, czy jakikolwiek inny okaz.

Zbita ziemia nie służy kwiatom

Wymagania roślin względem podłoża to jedna z pierwszych rzeczy, jakie powinniśmy sprawdzić, decydując się na uprawę. Po zakupie zaleca się przesadzić kwiaty do nowej ziemi, by uniknąć niedoborów składników odżywczych, ale i szkodników, które mogły panoszyć się w sklepie. Na tym jednak nie powinna kończyć się nasza ogrodnicza troska.

Z czasem ziemia staje się zbita i zbrylona. To z kolei ogranicza korzeniom dostęp do tlenu oraz wody. Łatwo wtedy o zahamowanie wzrostu, problemy z kwitnieniem, a nawet gnicie całego egzemplarza. Przesadzanie roślin nie zawsze jest dobrą odpowiedzią — niektóre gatunki bardzo źle reagują na takie zmiany. Kołem ratunkowym w tej sytuacji okaże się trik z wykałaczką.

Zdjęcie Jak dbać o rośliny doniczkowe? Prosty patent ułatwi uprawę / 123RF/PICSEL

Włóż do doniczki. Nieoczywisty patent to droga do bujnych roślin

W celu rozluźnienia ziemi w doniczce sięgnij po wykałaczkę, patyczek do szaszłyków, drewniane pałeczki kojarzone z kuchnią azjatycką albo najzwyklejszą słomkę. Wybranym przedmiotem ponakłuwaj podłoże w kilku miejscach na głębokość około pięciu centymetrów. Uważaj jedynie, by nie uszkodzić korzeni.

Zabieg wykonuj przed każdym podlewaniem. W ten sposób spulchnisz ziemię, dzięki czemu rośliny zyskają lepszy dostęp do tlenu. Zapobiegnie to zastojom wody w doniczce, jednocześnie poprawiając wchłanianie wody i składników odżywczych podczas stosowania nawozów w płynie — również tych domowej roboty.

