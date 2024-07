Jeśli podczas urlopu chcemy mieć spokojną głowę i zapewniony komfort psychiczny, przed wyjazdem należy zadbać o kilka domowych zabiegów, które zdecydowanie zmniejszą ryzyko wystąpienia potencjalnych, przykrych wydarzeń.

Opróżnij i wyłącz lodówkę

Wyjeżdżając na kilkanaście lub kilkadziesiąt dni, warto odłączyć lodówkę od zasilania, rzecz jasna, wcześniej ją opróżniając. Dlaczego to takie istotne? Otóż pod naszą nieobecność w mieszkaniu może dojść do nieplanowanej przerwy w dostawie prądu, a to oznacza, że włączone urządzenie zacznie się rozmrażać, czego pokłosiem będzie zalana kuchnia.

Ponadto w takiej sytuacji artykuły spożywcze schowane w lodówce z pewnością ulegną popsuciu, co spowoduje, że w domu zacznie unosić się nieprzyjemna woń.

Na czym polega trik z wkładaniem monety do zamrażalnika?

Jeśli nasz wyjazd ogranicza się do kilku dni poza domem i z jakichś przyczyn nie chcemy odłączać lodówki od zasilania, zastosujmy trik z monetą, który sprawi, że po powrocie nie zafundujemy sobie poważnych problemów zdrowotnych. Brzmi zagadkowo? Zatem wyjaśniamy.

Artykuły spożywcze, które zostały zamrożone, następnie rozmrożone i ponownie zamrożone, mogą być siedliskiem bakterii, a ich spożycie grodzi bardzo niebezpiecznym dla zdrowia zatruciem pokarmowym. Skąd jednak możemy mieć pewność, że zamrażalnik podczas naszej nieobecności nie rozmroził się na skutek przerwy w dostawie prądu? Wystarcz zastosować pewną metodę z użyciem monety.

Do plastikowego pojemnika nalej wodę i ostrożnie włóż go do zamrażalnika. Kiedy woda ulegnie zamrożeniu, połóż na wierzchu lodu monetę. Gdy wrócisz z urlopu, a moneta zatopi się w lodzie lub osiądzie na dnie naczynia, będzie to oznaczać, że twoja zamrażalka rozmroziła znajdujące się w niej produkty, a następnie ponownie je zamroziła. Wówczas lepiej unikać spożywania takich produktów.

Pod twoją nieobecność może dojść do zwarcia, dlatego odłącz z zasilania urządzenia elektryczne 123RF/PICSEL

Odłącz od zasilania inne urządzenia elektryczne

Przed wyjazdem odłącz z prądu wszystkie urządzenia, które na czas twojej nieobecności nie wymagają stałego zasilania. Mowa o takich sprzętach AGD i RTV jak np. pralka, telewizor, komputer, mikrofalówka. Pozostawienie urządzeń podpiętych do zasilania zwiększa ryzyko powstania pożaru w momencie, gdy dojdzie do zwarcia.

Ponadto odłączając urządzenia, mamy pewność, że nie zostaną one uszkodzone w przypadku wyładowań atmosferycznych i przepięć w instalacji elektrycznej.

Zakręć gaz i wodę

Zamknięciu centralnego zaworu wody i gazu zapobiegnie ewentualnemu zalaniu mieszkania - swojego jak i sąsiada mieszkającego piętro niżej oraz uwalnianiu się gazu w przypadku nieszczelności instalacji gazowej. Konsekwencje takich usterek mogą być naprawdę bardzo kosztowne i czasami wręcz dramatyczne, zwłaszcza gdy mowa o ulatniającym się gazie.

Nigdy nie zostawiaj otartych okien, jeśli planujesz wyjazd 123RF/PICSEL

Dokładnie zamknij okna

Opuszczając mieszkanie na kilka lub kilkanaście dni należy pamiętać o dokładnym zamknięciu wszystkich okien. To jednak nie wszystko. Sprawdźmy, czy klamki w oknach pracują prawidłowo, a w razie potrzeby pomyślmy o ich wymianie.

Takie działanie ma na celu ma zabezpieczyć mieszkanie przed złodziejami. Z policyjnych statystyk wynika, że w Polsce każdego roku dochodzi do ok. 70 tys. kradzieży z włamaniem, a najczęściej ma to miejsce w województwie dolnośląskim, mazowieckim i śląskim. Do ok. 20 proc. wszystkich kradzieży z włamaniem dochodzi właśnie podczas wakacyjnego sezonu urlopowego.

Specjaliści uważają, że złodzieje potrzebują niespełna ośmiu minut, by dostać się do domu lub mieszkania, splądrować taki lokal, zabierając najcenniejsze rzeczy i spokojnie z niego wyjść. W niemal 80 proc. przypadków przestępcy dostają się do środka przez drzwi i okna.

Posiadając dodatkowe zabezpieczenie w postaci krat okiennych, sprawdźmy ich stan. Jeśli w oknach zamontowaliśmy żaluzje antywłamaniowe, to rzecz jasna, powinny być one opuszczone i użyte zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

Szczelnie zamknięte okna uchronią nas również przed niszczycielską siłą żywiołów. Dokładnie zamknięte okna minimalizują ryzyko zalania mieszkania w czasie intensywnych opadów deszczu i innych, niepożądanych zniszczeń wywołanych np. przez wichury.

Dokładnie zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem na urlop. Oszczędzisz sobie nerwów i pieniędzy 123RF/PICSEL

Zadbaj o cenne przedmioty

Pozostając jeszcze w temacie potencjalnego włamania do naszego mieszkania, pamiętajmy o zabezpieczeniu najcenniejszych przedmiotów. Policja regularnie apeluje i przypomina, że należy unikać pozostawiania cennych przedmiotów, takich jak biżuteria, elektronika, dokumenty czy gotówka, w widocznych lub łatwo dostępnych miejscach.

Zamiast tego, warto schować je w sejfie, szafie lub innym ukrytym miejscu. Jeśli mamy możliwość, warto również skorzystać z usług bankowych lub pocztowych, aby przechować nasze wartościowe rzeczy w bezpiecznym miejscu.

