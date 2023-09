Spis treści: 01 Czy robaczywe grzyby nadają się do jedzenia?

02 Jak szybko pozbyć się robaków z grzybów? Potrzebujesz dwóch rzeczy

03 Miej je na celowniku, czyli jakie grzyby są najmniej robaczywe?

04 Pogoda ma znaczenie

Czy robaczywe grzyby nadają się do jedzenia?

Kwestia ta dzieli grzybiarzy. Niektórzy za podstawowe kryterium uznają stopień, w jakim grzyb został napoczęty. Najwytrwalsi grzybiarze nie widzą w wykorzystaniu robaczywych okazów w kuchni żadnego problemu, pod warunkiem że dojdzie do wnikliwej obserwacji i precyzyjnego czyszczenia grzybów. Po drugiej stronie barykady znajdują się osoby, którym obecność robaków w grzybach całkowicie odbiera apetyt. Dodatkowo niejednokrotnie można spotkać się z zaleceniami specjalistów, aby takie okazy bez żalu wyrzucić.

Faktycznie, miąższ, który jest ewidentnie napoczęty przez intruzy, widać w nim dziury i korytarze wydrążone przez robactwo, nie powinien lądować na talerzu. Mimo to warto znać sposób na to, jak szybko pozbyć się robaków z grzybów, by upewnić się, że nieproszeni goście nie schowali się pod kapeluszami podczas grzybobrania albo transportu zbiorów do domu.

Zdjęcie Sprawdź, co zrobić po powrocie z lasu z pełnym koszykiem / 123RF/PICSEL

Jak szybko pozbyć się robaków z grzybów? Potrzebujesz dwóch rzeczy

Należy podkreślić, że zbiorów nie można trzymać w reklamówkach i foliowych workach. W takich warunkach szybko dochodzi do procesów związanych z rozkładem, przez co grzyby mogą stać się powodem zatrucia pokarmowego. Czyszczeniem grzybów i ich obróbką trzeba zająć się zaraz po powrocie do domu. Jak pozbyć się robaków z grzybów? Pomocny będzie prosty trik, który powinien znać każdy grzybiarz.

Wystarczy, że zanurzysz je w zimnej i osolonej wodzie na kilkanaście minut. Potencjalni intruzi szybko opuszczą swoje kryjówki, a ty unikniesz przykrej niespodzianki podczas gotowania. Patent ma jeszcze jeden atut — łatwiej będzie pozbyć się resztek piasku i igliwia.

Miej je na celowniku, czyli jakie grzyby są najmniej robaczywe?

Okazuje się, że zbiory jednego gatunku, cieszącego się dużym wzięciem wśród grzybiarzy i wielbicieli grzybowych dań, daje duże szanse na to, że w domu unikniemy rozczarowania i konieczności odrzucania dorodnych egzemplarzy. Mowa o pieprzniku jadalnym. Popularne kurki rzadko bywają robaczywe ze względu na swoje przeciwpasożytnicze właściwości.

Wiążą się one z obecnością w składzie hitinmannozy, która warunkuje to, że robaki trzymają się od grzyba z daleka. Substancja poraża układ nerwowy dorosłych osobników, negatywnie wpływa również na jaja intruzów. Z tych względów medycyna naturalna czerpała z potęgi grzybów pełnymi garściami. Do dziś przyrządza się nalewki z kurek, które mają działać korzystnie na ludzki organizm i wymiatać z niego pasożyty. Mimo wszystko nie zwalnia to nas z dokładnej kontroli stanu grzybów przed obróbką.

Pogoda ma znaczenie

Zdjęcie Chłodniejsza aura będzie twoim sprzymierzeńcem podczas zbierania grzybów / 123RF/PICSEL

Warto wiedzieć, że warunki atmosferyczne również mają wpływ na stan zbiorów. Żerowaniu robaków w grzybach sprzyjają wysokie temperatury — ciepło wspomaga rozwój larw. Dlatego upalne lato i słoneczna jesień to czas, kiedy trzeba zachować dużą ostrożność i dokładnie sprawdzać swoje łupy pod kątem obecności niepożądanych lokatorów. W chłodniejsze dni wycieczka do lasu być może nie jest aż tak przyjemna, ale daje większe szanse na grzyby bez robactwa.

