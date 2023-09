Spis treści: 01 Grzybowe szaleństwo w Polsce. Ceny szybują w górę

02 Jak legalnie sprzedawać grzyby? Prawo mówi jasno

03 Jak uzyskać atest na sprzedaż grzybów?

04 Jaka kara za grzyby? Oto co grozi za sprzedaż grzybów bez atestu

05 Sprzedaż grzybów przy drodze. Czy to zgodne z prawem?

Grzybowe szaleństwo w Polsce. Ceny szybują w górę

Jedni grzybiarze narzekają, inni zacierają ręce. Wielu twierdzi, że grzybów w lasach najzwyczajniej nie ma, co w konsekwencji wpływa na ich cenę, zaś cała rzesza innych podkreśla, że z lasu można wyjść z pełnym koszykiem, jednak wiele okazów może ostatecznie okazać się robaczywych.

Dlatego też ceny szybują w górę, a świeże grzyby na targach, w zależności od regionu Polski i miasta, wahają się w przedziale od 20 do nawet 60 złotych za kilogram. Na wiele kuszących pod względem cenowym ofert natrafić można również w sieci. Wtedy jednak pojawia się problem. Uwagę i ostrożność powinni zachować zarówno kupujący, jak i sprzedawcy. Tych drugich, gdy nie dostosują się do obowiązujących przepisów, czekają bowiem dotkliwe kary.

Reklama

Zobacz również: Wysyp kurek w jednym regionie Polski. Leśnik pokazał zaskakujące nagranie

Jak legalnie sprzedawać grzyby? Prawo mówi jasno

Zebrałeś zbyt dużo grzybów i chcesz na nich nieco zarobić? Perspektywa kusi, jednak w rzeczywistości do podobnego pomysłu należy podejść z dużą dozą rozwagi. Stacje sanitarno-epidemiologiczne przypominają bowiem, że jedną z głównych zasad wprowadzania do obrotu i przetwórstwa grzybów jest posiadanie odpowiedniego atestu na sprzedawane i używane do dalszej produkcji grzyby.

"Do obrotu lub do produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby można stosować jedynie grzyby uprawne oraz grzyby rosnące w warunkach naturalnych, świeże lub suszone, objęte wykazem grzybów określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia" - informuje sanepid.

Zdjęcie Jak legalnie sprzedawać grzyby? Prawo mówi jasno / Marek BAZAK/East News / East News

Co więcej, "grzyby świeże i suszone są dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców" - podkreślają stacje sanitarno-epidemiologiczne, dodając, iż "dopuszczenie do obrotu grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych potwierdzane jest atestem odpowiednio na grzyby świeże lub suszone".

Zobacz również: Grzybowi giganci. Rekordowe okazy, o których marzy każdy grzybiarz

Jak uzyskać atest na sprzedaż grzybów?

Chcąc uzyskać niezbędny atest, zezwalający na zgodną z prawem sprzedaż grzybów, należy udać się wraz ze swoimi zbiorami do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej. W placówkach sanepidu dyżury pełnią grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów, którzy bezpłatnie ocenią, czy grzyby są jadalne, a więc czy nadają się do sprzedaży.

Sanepid przypomina, że w przypadku świeżych grzybów atest wydać może klasyfikator grzybów lub grzyboznawca, jednak grzyby suszone ocenić może wyłącznie grzyboznawca. Informacje uzyskanie od specjalistów przechowywane są w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Uzyskany atest ważny jest przez 48 godzin.

Jaka kara za grzyby? Oto co grozi za sprzedaż grzybów bez atestu

Wystawiony przez specjalistę atest zawiera informację o gatunku dopuszczonych do obrotu grzybów, ich ilości oraz miejscu, w którym zostały zebrane, a także datę oraz godzinę oceny. Na dokumencie powinna znaleźć się również pieczątka, oraz podpis grzyboznawcy lub klasyfikatora.

Zdjęcie Sprzedaż grzybów możliwa jest wyłącznie na podstawie wystawionego przez eksperta atestu / Marek BAZAK/East News / East News

Za brak koniecznego w przypadku sprzedaży grzybów atestu grozi dotkliwa kara. W razie kontroli osoba nieposiadająca niezbędnego dokumentu musi liczyć się z karą w wysokości od 1 tys. do 5 tys. złotych.

Zobacz również: Niesamowity grzyb rodem z wioski Smerfów. Jadalny modrzak gratką dla grzybiarzy

Sprzedaż grzybów przy drodze. Czy to zgodne z prawem?

To jednak nie wszystko. Popularnym widokiem przy wielu polskich lasach, szczególnie w okresie jesiennym, a więc szczytu grzybowych wycieczek, jest "polowe" stoisko, na którym oferowane są klientom dary lasu. Sanepid przypomina jednak, że "sprzedaż grzybów w innych miejscach, niż placówki handlowe bądź targowiska oraz bez wymaganego atestu jest nielegalna".

Na baczności powinni mieć się wiec zarówno, w trosce o swoje zdrowie, klienci, jak i, w obawie przed ewentualną, dotkliwą karą, sprzedawcy.

Zobacz również: Smakowita gratka dla grzybiarzy. Wysyp okazów leśnego "kurczaka" już we wrześniu