Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych , każda uprawniona osoba znajdzie taki list na internetowym koncie ZUS. Chodzi o osoby, które pobierają już jedno ze świadczeń dla rodzin, np. dofinansowanie do żłobka czy rodzinny kapitał opiekuńczy. W piśmie zawarte zostaną wszystkie informacje, niezbędne do uzyskania dodatku.

Co ciekawe, informacja od ZUS powinna zainteresować nie tylko rodziców, ale też dziadków - jedno ze świadczeń programu "Aktywny Rodzic" dotyczy bowiem emerytów!

ZUS rozsyła listy do Polaków. Można zyskać nawet 1900 zł

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, Polacy znajdą w listach informacje dotyczące nowego świadczenia "Aktywni rodzice w pracy", zwanego też "babciowym". Pieniądze z tego programu kierowane są do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Środki te mogą oni przeznaczyć na zapewnienie opieki nad dzieckiem, w tym na tak popularną w naszym kraju "instytucję babci i dziadka". Na ich konta może trafić od 1500 do 1900 zł (w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)!