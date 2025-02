Apogeum negatywnych uczuć i rozczarowania przypada na 47. rok życia. Naukowcy powiązali to z rozpadem więzi - dzieci osób przed 50-tką same wkraczają w dorosłość, usamodzielniają się i żyją własnym życiem, co przyczynia się do uczucia pustki i osamotnienia. W niektórych przypadkach dochodzi też do kryzysu małżeńskiego (wychodzimy z roli rodziców, ale miłość nie jest już taka jak dawniej), a nawet rozwodu . Zbliżające się 50-te urodziny skłaniają też do podsumowań i większych refleksji nad dotychczasowym życiem. Uświadomienie sobie, że nasze życie jest dalekie od oczekiwań i marzeń z młodości, może być bardzo bolesne.

Pocieszające jest jednak to, że po etapie kryzysu krzywa szczęścia ponownie zaczyna się wznosić. Przełomem jest 50. rok życia - na nowo poszukujemy sensu egzystencji, a przede wszystkim przestajemy uczestniczyć w wyścigu szczurów. Oznacza to, że z większym dystansem podchodzimy do samych siebie i swoich osiągnięć. Nie dbamy aż tak bardzo o opinię innych ludzi, poniekąd zaczynamy żyć naprawdę dla siebie. Cenniejsze od dóbr materialnych i życia na pokaz stają się zdrowie, wartościowe relacje i komfort psychiczny. Nie czujemy się już tak mocno odpowiedzialni za dzieci, słabnie presja, by świetnie wyglądać, dużo zarabiać i zawsze idealnie się czuć. Poza tym z każdym rokiem zyskujemy mądrość życiową i łatwiej określić nam, co tak naprawdę jest nam potrzebne do szczęścia. I choć prawdopodobnie nigdy nie osiągniemy już takiej euforii jak w wieku 18 lat, to siódma dekada życia może być początkiem coraz większej satysfakcji z życia.