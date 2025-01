Stereotypy lepiej wyrzucić do kosza

Uporządkujmy sobie to, co o kobietach i związkach powtarzane jest od dekad: od dzieciństwa marzeniem płci pięknej jest mieć męża i rodzinę; kobiety marzą o rycerzu w lśniącej zbroi, który sprawi, że ich życie będzie pełne; żadna kobieta nie chce być "starą panną; kobieta bez swojej drugiej połówki jest nieszczęśliwa i samotna, nie wie, co zrobić ze swoim życiem. Brutalne? Niestety, tego typu stereotypy nadal pokutują w społeczeństwie i są wygłaszane przy każdej możliwej okazji, w tym przy świątecznych stołach w całym kraju. Czy naprawdę większość z nas wiąże sens swojego życia z partnerem? Czy szczęście i zadowolenie z jakości życia jest uzależnione od tego, czy jesteśmy w romantycznym związku? Te i inne pytania postanowili zadać psychologowie Elaine Hoan i Geoff MacDonald z Uniwersytetu w Toronto ponad 6 tysiącom samotnych osób obu płci. Wyniki kompletnie przełamują wyżej wymienione stereotypy. Okazuje się bowiem, że kobiety znajdują te same wartości życiowe w życiu w pojedynkę, które mężczyźni są w stanie uzyskać jedynie będąc w związku. A to nie koniec rewelacji.

Wyniki badań, które zmieniają światopogląd

W badaniu zatytułowanym "Sisters Are Doin’ It for Themselves": Gender Differences in Singles’ Well-Being" ("Siostry robią to dla siebie": różnice płciowe w satysfakcji z bycia singlem) opublikowanym w Social Psychological and Personality Science skupiono się na 10 zagadnieniach dotyczących odczuwania zadowolenia z bycia singlem, a także z życia z partnerem. Badani niemal równo po połowie podzieleni byli na mężczyzn i kobiety, wszyscy byli osobami pełnoletnimi. Czego dowiadujemy się z wyników tego eksperymentu społecznego? Przede wszystkim tego, że niemal w każdym zadanym pytaniu dotyczącym ogólnego zadowolenia z życia, samotne kobiety wykazywały znacznie większy poziom szczęścia niż mężczyźni: są bardziej spełnione jako singielki, oceniając ogólny poziom swojego życia, a także w ocenie życia z partnerem. W każdym z tych przypadków "słaba płeć" wydawała się być znacznie bardziej usatysfakcjonowana z prowadzonego przez siebie życia niż mężczyźni - single. Porównując dalej, kobiety wskazywały na podobny poziom szczęścia odczuwanego na myśl o swoim życiu zarówno, gdy nie mają partnera jak i gdy go mają. Natomiast mężczyźni przeciwnie - ich zadowolenie osiągane jest, dopiero gdy mają u swojego boku kobietę. Upraszczając: kobietom nie jest do osiągnięcia satysfakcji z życia potrzebny partner, w odróżnieniu od przeciwnej płci. Dlaczego?

Więcej przyjaciół - mniejsza potrzeba partnera?

Hoan i MacDonald starając się wyjaśnić te rezultaty, powołują się na wyniki innego badania, dowodzącego, że kobiety mają znacznie szersze niż mężczyźni grono znajomych i przyjaciół, czyli osób wokół siebie, które je wspierają. Dzięki temu nie uzależniają swojego komfortu psychicznego i potrzeby relacji wspierającej od posiadania partnera. Ta potrzeba jest zaspokojona przez inne bliskie osoby w ich otoczeniu. Ponadto, będąc w romantycznym związku, to na kobiety spada większość obowiązków domowych i zadań, przez co ich satysfakcja z bycia żoną/partnerką spada. Jednocześnie to właśnie są powody, dla których potrzeba posiadania związku dla mężczyzn jest ważna i potrzebna. Kolejnym powodem mniejszego przywiązywania wagi przez płeć piękną do tego, czy będą w związku czy też nie, jest fakt wyrównywania dochodów obu płci. Odpada więc korzyść materialna, jakkolwiek ją rozumieć, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była dla pań szalenie ważna przy podejmowaniu decyzji, chociażby o ślubie.

Układ "singlocentryczny"

Psycholog społeczny Bella DePaulo, uznana przez magazyn Atlantic za "najważniejszą amerykańską pisarkę i myślicielkę na temat doświadczeń związanych z życiem singla", w swojej książce "Single at heart" przedstawia nieco szersze spojrzenie na temat lepszego funkcjonowania kobiet bez partnera. Nazywa go "układem singlocentrycznym", w którym stawianie na siebie i swój komfort ma o wiele większy zakres niż wspomniane wyżej domysły autorów badań. Psycholożka zauważa, że kobiety świadomie decydujące się na samotne życie widzą w tym cały wachlarz korzyści: czas na rozwijanie swoich pasji, brak odpowiedzialności za kogoś, robienie tylko tego, na co ma się ochotę, nie zaś tego co jest "obowiązkiem". Inne jest także podejście do życia w pojedynkę: nie jest to już wstydem czy porażką, a możliwością spełnienia się na polach, które być może byłyby zablokowane lub odsuwane z powodu obowiązków spoczywających na kobiecie w romantycznym związku.

Wymienione na początku artykułu stereotypy nijak mają się więc do współczesnej rzeczywistości i powiedzmy to sobie wprost: mężczyźni nie są już synonimem szczęścia w życiu kobiet. Niezależność natomiast - jak najbardziej.

