Osoba to niezwykła, bo potrafi świetnie tańczyć, interesuje się modą, praktykuje śpiew. Wychowana na muzyce Rolling Stones i Beatlesów, żyje z przytupem, co często ma odzwierciedlenie w jej potańcówkach w Feniksie . I jak sama mówi, lubi żyć kolorowo. - Od zawsze byłam kobietą, którą widać i na ulicy, i w szkole, i wszędzie, gdzie się tylko pokazałam. Ponieważ ubierałam się kolorowo i modnie, zawsze byłam z modą związana, właśnie dlatego, jak sądzę, zwracano na mnie uwagę. Byłam inna, chciałam się wyróżniać...

Jak twierdzi psycholożka Katarzyna Kucewicz: - Na pewno jest to istotne, żeby mieć cel w życiu, na każdym jego etapie. Dobrze jest praktykować zainteresowania, hobby, wszelkie aktywności, które sprawią nam przyjemność. To one uczynią, że będzie nam się chciało wstać rano z łóżka. - W momencie, kiedy nie mamy żadnych przyjemności, nasze życie staje się do bólu rutynowe, szybko tracimy zapał - dodaje terapeutka.

Hobby będzie dla nas spotkaniem z innym człowiekiem, pamiętajmy, że hobby nie lubi samotności . Każdy zbieracz, kolekcjoner, robi to, aby pokazać swoje pasje innym. Stąd są wystawy, różne giełdy, targi i warsztaty, na których można coś nabyć, wymienić, sprzedać, ale głównie spotkać się z innymi, tak podobnymi do nas.

Mamy całe rzesze grzybiarzy, wędkarzy, miłośników ptaków, motyli etc. Hobby potrafi być nie tylko związane ze zbieractwem, kolekcjonowaniem, przyszpilaniem, sortowaniem, układaniem i katalogowaniem obiektów. Dbanie o swoje ciało, aktywność fizyczna, bieganie, spacerowanie to również wchodzi w szeroką paletę zainteresowań hobbystycznych.

Głównie chodzi o to, abyśmy mieli poczucie, że robimy coś przyjemnego, że coś sprawia nam frajdę. Być może będzie to coś, co kiedyś moglibyśmy uznać za marnowanie czasu. Warto mieć świadomość, że gdy oddajemy się jakiemuś hobby, to tak naprawdę regenerujemy się, nabieramy sił. Liczne badania pokazują, że ludzie, którzy mają hobby, szybciej zdrowieją, mają lepszy nastrój, rzadziej dopada ich depresja. Mam poczucie, że to jest bardzo istotna, a często zapomniana sprawa - podsumowuje Katarzyna Kucewicz.